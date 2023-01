Cubano pide ayuda para salvar a su madre: "Ha empeorado y su cáncer avanza rápidamente"

Un cubano acudió a las redes sociales para su hacer un pedido de ayuda por su madre enferma de cáncer, quien lleva meses esperando por un tratamiento de radioterapia y quimioterapia.

Yosbany Sarmiento compartió su petición en el grupo de Facebook "La piedra en el zapato.", donde relató todas las vicisitudes que ha pasado su madre, de 64 años, debido al deterioro de los hospitales de La Habana.

Captura de Facebook / La piedra en el zapato. / Yosbany Sarmiento

Según Sarmiento, su madre presenta un cáncer de nariz, y fue operada hace tres meses después de una larga espera por el resultado de la biopsia qué demoró seis meses, una tardanza que hizo que una operación menor se convirtiera en una compleja intervención.

"A pesar de todo el resultado fue satisfactorio, gracias al grupo de cirujanos de maxilofacial de Hospital Enrique Cabreras (Nacional) y en especial al Dr. Antonio, que se portó como un héroe, más que por dejar de hacer hasta compró el troquel de canalizar la vena, ya que para nadie es secreto que en nuestras instalaciones de salud hay carencia de todo", aclaró.

Continúa Sarmiento diciendo que después de su operación, su madre fue remitida al Hospital Hermanos Ameijeiras para someterse a un tratamiento de radioterapia y quimioterapia, pero no se lo ha podido hacer porque el equipo no funciona.

"Después de más de un mes asistiendo a dicha institución fue remitida para el Oncológico, el cual se encuentra en la misma situación. Para nadie es un secreto que para trasladarse en esta capital es casi imposible, si no cuentas con buen dinero no te puedes transportar de un lado hacia otro. Mi padre es retirado del Ministerio de Interior y tiene un mísero retiro, el que no le alcanza para la alimentación de ella ni de él, y muchos menos para cubrir los gastos de transportación", detalló.

"Debido a todo lo antes expuesto mi madre ha empeorado y su cáncer avanza rápidamente por su rostro. Las Instituciones de salud no dan respuestas, por eso hago un llamado a la conciencia de quien sea que tiene que ver con esto y me remitan a mi madre a una de esas clínicas que todos conocemos a las que no pueden ir todos. Por favor, salven a mi madre, que está sufriendo mucho y la familia también", suplicó.

En los últimos tiempos han aumentado las denuncias de la falta de atención a enfermos de cáncer en Cuba, debido al deterioro del sistema de salud, manifiesto en la escasez de medicamentos y de equipos especializados en ofrecer tratamientos.

En diciembre, Raúl González González, de Santiago de Cuba, pidió ayuda para conseguir dacarbazina y ciclofosfamida, dos medicamentos que necesita su hijo para el tratamiento de una enfermedad oncológica.

"Pocas de las experiencias que podamos vivir son tan estresantes, desesperantes y dotadas de una importancia brutal como es la de tener a un hijo enfermo, con una condición especial y difícil, y necesitar lo básico, lo probado y lo que cualquier persona del mundo puede al menos acceder y nosotros no podemos porque en todo este país no lo hay: un tratamiento oncológico", expuso en Facebook el desesperado padre.

En la publicación, González explica que su hijo necesita dos sueros citostáticos, dacarbazina y ciclofosfamida, pero ninguno de los dos están disponibles en Santiago de Cuba.