EE.UU. lanza convocatoria de beca para jóvenes emprendedores cubanos

Negocio privado en La Habana (imagen de referencia) Foto © CiberCuba

El gobierno de Estados Unidos lanzó una convocatoria de beca para emprendedores emergentes cubanos, a través del programa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI) que impulsa el Departamento de Estado.

La Embajada de los Washington en La Habana posteó en Twitter la invitación: "¡BUSCAMOS emprendedores cubanos! El programa de EE.UU. YLAI 2024, empoderará a los emprendedores emergentes y creará redes duraderas de jóvenes empresarios y líderes empresariales y sociales en la región!".

Los interesados pueden aplicar a través de http://ylai.state.gov/apply para la beca, que capacita a empresarios jóvenes e incluye un viaje de ida y vuelta a Estados Unidos, así como a varias ciudades de ese país como Houston y Washington DC.

La convocatoria de 2023 estará abierta hasta el 15 de febrero y los seleccionados podrán acceder a oportunidades de networking y mentoría; viaje de ida y vuelta a Estados Unidos, así como todos los viajes requeridos del programa; y a recursos y herramientas digitales para hacer crecer su emprendimiento, subraya la propuesta.

El comunicado no aclara las edades comprendidas en el programa ni la cantidad de becas que serán destinadas a Cuba. En 2019 la organización Líderes Sociales destinó 15 becas para jóvenes cubanos de entre 20 y 35 años, residentes en la Isla y con experiencia previa en un proyecto independiente o en iniciativas que buscaran mejorar su comunidad.

Convocatoria. Embajada de EE.UU. en La Habana / Twitter

"YLAI promueve modelos y prácticas de negocio estadounidenses que impulsan el comercio, fomentan la creación de empleo y crea redes duraderas y sostenibles de jóvenes emprendedores y líderes empresariales y sociales en América Latina, el Caribe, Canadá y Estados Unidos", señala el Departamento de Estado.

Desde el lanzamiento del programa en 2015, más de 1,000 becarios YLAI de América Latina, el Caribe, y Canadá han sido beneficiados con el curso, que incluye prácticas profesionales de cuatro semanas en ciudades de los Estados Unidos, donde adquieren habilidades de desarrollo profesional y experiencia en organizaciones empresariales estadounidenses.

El programa de becas YLAI incluye cursos en línea y de forma presencial, desarrollados por IREX y la Universidad Estatal de Arizona (ASU), que combina capacitación técnica en emprendimiento y desarrollo de liderazgo.

Este año la bienvenida al taller será en Houston, donde participarán en una reunión de cuatro días.

El cierre del curso será a través de un foro en Washington, D.C., donde habrá eventos de networking con líderes empresariales y empresariales sociales y representantes del gobierno de EE. UU.

Las personas que no puedan viajar al país anfitrión podrá seguir el programa de la beca virtualmente, señala la información.

Históricamente estos cursos han sido considerados por el régimen cubano como mecanismos de manipulación política. El pasado 15 de diciembre el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío dijo que la Casa Blanca "pretender impulsar el sector privado como un arma para socavar la naturaleza de la sociedad cubana".

Sin embargo, en un giro inesperado de la retórica oficialista, dijo que el gobierno de Cuba aceptaría la ayuda estadounidense al sector empresarial cubano aunque sus programas "estén diseñados para socavar la revolución".

"Si se introducen excepciones al bloqueo con el sueño de socavar a la revolución, no nos vamos a oponer. No nos vamos a oponer, si esto permite una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana no le vamos a poner obstáculos", enfatizó el viceministro al repasar el estado de la relaciones entre La Habana y Washington.

"Si [EE.UU.] logra concebir excepciones que beneficien a algunos, pero siguen castigando a otros, tampoco vamos a tratar de impedirlo", subrayó el funcionario.