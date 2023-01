Profesor Pedro Albert Sánchez en paradero desconocido tras emprender caminata por presos políticos

El profesor cubano Pedro Albert Sánchez inició este domingo su caminata pacífica en solitario por la liberación de los presos políticos encarcelados por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y desde la publicación de un último video en Facebook se encuentra en paradero desconocido.

Como había anunciado previamente, el profesor emprendió su marcha desde La Habana Vieja con el objetivo de llegar hasta el parque El Quijote, en el Vedado. En el recorrido, que fue transmitiendo en directo desde Facebook, advirtió que un oficial de la Seguridad del Estado lo llamó por teléfono; poco después realizó una última grabación y desde entonces no se tienen noticias suyas, varios activistas, incluido Arián Cruz Álvarez (Tata Poet), advierten que no contesta a su teléfono.

En sus transmisiones, donde se dirigió a los presos políticos y a los familiares de estos, el profesor expresó que no hay posibilidades de hacer nada desde prisión. "No más huelga de hambre desde prisión, no más riesgo para la salud, no más enfrentamiento a la policía", pidió.

Según declaró en uno de sus videos, hay infinidad de "cosas decentes" que hacer por la libertad y habló de la necesidad de transmitirles a los presos políticos que hay muchos activistas realizando sacrificios y ayudando a los encarcelados.

En sus declaraciones, pidió la unidad de todos, pues hay proyectos realizándose desde varios lados que requieren coordinación.

"Vamos a hacer algo por ellos, los cubanos de adentro y los de afuera", pronunció.

En pleno recorrido, un mayor de la Seguridad del Estado lo llamó por teléfono para saber si estaba en su casa y alertó que podría quedarle poco en su caminata, augurando que pronto lo detendrían.

En sus últimos videos, filmados desde la esquina de Rampa y Malecón, anunció que se dirigía para el Quijote y declaró que en ese momento "estaba entregando el bastón" y había hecho lo que podía hasta ese minuto. "Tiene que correr la juventud, tiene que correr los familiares, la población cubana", dijo.

Pedro Albert Sánchez concluyó diciendo que quizás esa sería la última publicación suya en redes; desde entonces, no hizo más posts de Facebook y no han trascendido noticias suyas en las redes de allegados y conocidos.

En otros videos de fechas recientes donde promovió su caminata, el profesor recalcó que había que protestar porque "la libertad de protestar, se conquista protestando", e hizo un llamado a los cubanos que quisieran sumarse a la marcha.

Sánchez fue condenado a cinco años de limitación de libertad por el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre por su participación junto a otros manifestantes en las protestas del 11 de julio de 2021.

La sentencia, conocida este miércoles, sanciona a Albert Sánchez por los supuestos delitos de desorden público y desacato, a “cinco años de privación de libertad, sustituida por limitación de libertad en igual período”, pena que deberá cumplir “bajo el control e influencia del juez de ejecución”.

El profesor y otros manifestantes del 11J en La Habana fueron juzgados en octubre de 2022 por el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre y hasta la fecha fue que se conoció la sanción aplicada por protestar pacíficamente.