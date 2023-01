La Diosa arremete contra Jorge Junior y Yomil Hidalgo tras llegar a Miami

La Diosa está en Miami comenzando una nueva etapa en su vida personal y profesional, pero eso no significa que dejará de poner los puntos sobre las íes como tiene acostumbrado a todo su público.

Durante su primera entrevista en esa ciudad para El Mañanero, programa de Alexander Otaola, la cantante arremetió sin paños tibios contra los reguetoneros cubanos Jorge Junior y Yomil Hidalgo.

La cantante aseguró que se arrepiente muchísimo de haber trabajado con Jorge Junior y Los 4: “Yo tenía que no haberlo conocido nunca en mi vida”.

De acuerdo con sus declaraciones el reguetonero incluso es peor que José Luis Cortés “El Tosco”, a quien denunció por violencia psicológica, física, emocional y sexual durante su trabajo en NG La Banda.

“El Tosco era mala persona pero en otros tiempos. Ahora hay muchas cosas que se prestan para más maldad”, dijo La Diosa.

La artista aseguró que en el momento en el que ella estaba denunciando lo que ocurrían dentro de Cuba y era víctima de una fuerte censura en el país, la Seguridad del Estado puso a Jorge Junior a controlarla.

La Diosa se refirió a un Teniente Coronel, llamado Omar, que según ella ha librado a Jorge Junior “de todos los casos”, y añadió que es el mismo que está detrás de Yomil Hidalgo.

“El manager de Yomil está bien vinculado con toda esa gente”, dijo la cantante en el programa, y mencionó que este ha recibido ayuda de ellos en su nuevo negocio de la pizzería.

“Si yo quiero hacer una pizzería en Cuba a mí me la destruyen (…) A mí no me hubieran dejado dar un paso de crecimiento de ningún tipo”, sentenció la cantante.

En más de una oportunidad La Diosa ha tenido sus encontronazos con Yomil y lo ha cuestionado públicamente a través de las redes sociales.

En su entrevista con Otaola, La Diosa también habló sobre la situación en la isla y dijo que estar ahí es deprimente, se nota la tristeza en la gente y la falta de esperanzas, y remarcó que “terminó con Cuba”.

El pasado viernes ella y su familia llegaron a Miami a través del programa de parole humanitario y desde su arribo a Estados Unidos ha recibido muchas muestras de cariño, entre ellas las de Cuqui La Mora y Andy Vázquez quienes le dieron una linda sorpresa.

