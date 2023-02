Daddy Yankee y Rauw Alejandro lanzan el futurista videoclip de "Panties y Brasieres"

Después de presentar su nueva colaboración juntos, "Panties y Brasieres", Daddy Yankee y Rauw Alejandro no nos han hecho esperar mucho para poder disfrutar de su videoclip. Una producción audiovisual futurista en la que vemos a los dos reguetoneros desenvolverse en otros planetas y escenarios de pura ciencia ficción.

"Panties y Brasieres" es la misteriosa track 7 del último álbum de Rauw Alejandro, Saturno. Y aunque ha tardado un poco más de tiempo en ver la luz, ha merecido la pena sin duda, sobre todo después de ver el espectacular videoclip que han lanzado en Youtube.

El vídeo musical sigue la misma estética del proyecto discográfico del intérprete de "Todo de ti", es decir, un estilo muy futurista en el que ha contado con un gran trabajo de producción y también postproducción. Solo hay que ver las escenas en las que aparece Rauw Alejandro como un cíborg, medio cuerpo humano y la otra mitad máquina. ¡Impresionante!

No por nada este es uno de sus vídeos favoritos, como confiesa en sus redes sociales. "Uno de mis vídeos favoritos con uno de mis artistas favoritos, Daddy Yankee. Saturno no existiría si no fuera por la inspiración que me ha dado esta leyenda y por toda la escena del underground en Puerto Rico. Back in the days the late 90's", comentó el puertorriqueño en su perfil de Instagram.

"El respeto es mutuo. Nos fuimos de Santurce a Saturno", respondió DY a sus palabras.

La canción es un homenaje al reguetón de la vieja escuela y en ella escuchamos muchas referencias a clásicos del Big Boss como "Rompe" o "La Combi Completa".

¿Qué te parece lo nuevo de Rauw con Daddy Yankee?

