El reguetonero cubano Oniel Bebeshito volvió a vivir un momento mágico junto a uno de los grandes de la música urbana, Daddy Yankee. Los dos coincidieron durante el amistoso entre Argentina y Puerto Rico, y su encuentro no pasó desapercibido: risas, cercanía y mucha buena energía que terminó conquistando las redes.
En varios videos compartidos en las historias de Bebeshito y su esposa, la modelo Rachel Arderi, se ve al cantante cubano conversando animadamente con el Big Boss, como dos viejos amigos felices de reencontrarse.
Rachel no podía estar más contenta. Grabó cada instante en que su esposo compartía con el intérprete de "Despacito" y, de paso, cumplió un sueño: ver entrenar a Lionel Messi a pocos metros de distancia. La influencer compartió su emoción con sus seguidores, que celebraron junto a ella una jornada que tuvo de todo: fútbol, música y mucha emoción familiar.
El momento más tierno de la jornada llegó cuando el pequeño Yan Carlos, hijo de Rachel, salió al campo de juego de la mano del futbolista argentino Nicolás Otamendi.
Para Bebeshito, reencontrarse con Daddy Yankee tiene un significado especial. Ya se habían visto hace unas semanas, durante la previa del partido entre Argentina y Venezuela, cuando coincidieron en un evento y el Big Boss no dudó en aplaudir su talento. Desde entonces, el cubano ha seguido creciendo y ganando espacio dentro del género urbano.
Este nuevo encuentro solo confirma lo que muchos ya piensan: Bebeshito está abriendo su propio camino entre los grandes del reguetón. Con su carisma, su música y esa energía tan suya, el cubano sigue demostrando que los sueños —con esfuerzo y talento— sí se cumplen.
