López Obrador recibe a Díaz-Canel y Lis Cuesta en México

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel inició este sábado una visita a México, donde fue recibido por su anfitrión, Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades mexicanas, para abordar "temas médicos y de salud" y "asuntos económicos".

El mandatario llegó este sábado acompañado de su esposa Lis Cuesta al Aeropuerto Internacional de Campeche, donde fue recibido con honores militares y se le impuso en Edzná, uno de los centros de la majestuosa civilización maya, la distinción del Águila Azteca.

Allí pronunció un discurso de agradecimiento a la solidaridad de México en "los momentos difíciles", afirmó que visitarían en Campeche a los médicos cubanos que laboran en ese estado por un acuerdo firmado en 2022, y mencionó la exportación de piedra rajón desde Cienfuegos para la construcción del polémico Tren Maya que impulsa el gobierno de Obrador. Consideró ambos "proyectos beneficiosos para nuestros pueblos".

"Hemos sido capaces de concretar programas de mutuo beneficio", aseguró.

Aunque la agenda oficial de la visita no ha sido detallada, diversos medios de prensa y funcionarios han ido revelando los temas que serán abordados por ambos gobiernos.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo que ambos abordarán "temas médicos y de salud" y hablarán de "asuntos económicos".

Por su parte, la agencia oficialista cubana Prensa Latina señaló que Díaz-Canel y López Obrador tratarán el suministro de balasto para el Tren Maya [Cuba ya empezó a mandar piedras de sus canteras en Cienfuegos para ese polémico proyecto], asuntos relacionados con el embargo de EE.UU. a Cuba; y sostendrán entrevistas privadas.

Al darle la bienvenida López Obrador agradeció "su gesto de enviar médicos para colaborar en el desarrollo de los planes de asistencia" en México.

Sin embargo, el portal Infobae, consideró que "el tema de fondo en esta visita de Estado es la negociación de recursos en efectivo para el régimen cubano".

Al respecto, el periodista Pablo Hiriart recordó que México ha importado los servicios de más de 600 médicos de Cuba y que en el futuro se mantendrá este convenio a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de que amplios sectores y el opositor Partido de Acción Nacional (PAN) protestaron en 2022 por la contratación de personal sanitario cubano con el único fin de "ayudar financieramente al régimen cubano".

Hiriart subraya que "el régimen cubano no pierde el tiempo en visitas de cortesía", porque está urgido de "divisas para poder comprar insumos y alimentos en Estados Unidos, donde el gobierno de Díaz-Canel debe pagar en efectivo", pues allí no le otorgan crédito debido a que "no pagan".

Consideró que Díaz-Canel no es más que "un burócrata de oficina, quien busca mantenerse en el cargo para evadir a los tribunales, pues su mandato ha estado marcado por la violación a los Derechos Humanos del propio pueblo cubano".

El gobernante de la isla caribeña llegó a México en el avión de la aerolínea venezolana Conviasa, con el que ha realizado sus últimas giras internacionales en busca de ayuda.

Este es el quinto encuentro entre ambos mandatarios y la cuarta visita oficial del cubano a México, las dos últimas junto a Cuesta, quien no es reconocida como Primera Dama pero oficia como tal.