Régimen cubano ocultó ayuda contra el chikungunya dentro de un pedido por el huracán Melissa

El Gobierno cubano incluyó insumos para combatir la epidemia de chikungunya y dengue dentro de una petición internacional por los daños del huracán Melissa, sin especificar que esos productos buscaban enfrentar el brote epidémico.

Según documentos a los que tuvo acceso la agencia EFE, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) envió a algunas embajadas y agencias de Naciones Unidas en la isla una lista que incorporaba “grandes cantidades” de productos químicos para combatir a los mosquitos —vector de ambas enfermedades—, en un momento en que la epidemia ya se encontraba en su fase más crítica.

La lista está fechada el 27 de octubre, “justo en la semana pico de la epidemia”, aunque el Gobierno tardó 17 días más en calificar por primera vez el brote como “epidemia”, según el reporte.

EFE añade que, pese al “evidente tensionamiento del sistema hospitalario”, no declararon formalmente ningún tipo de emergencia sanitaria.

El documento, titulado “Principales necesidades para el enfrentamiento del huracán Melisa por el Servicio Nacional de Salud”, era una tabla de cuatro páginas con “múltiples capítulos sanitarios”, explica EFE.

En el apartado de “Higiene y epidemiología”, el MINSAP incluyó específicamente: 200 toneladas del larvicida Abate al 1% y 40 toneladas del insecticida cipermetrina al 25%.

EFE señala que ambos son “especialmente eficaces” para combatir plagas de mosquitos.

Según el reporte, expertos independientes consultados por EFE —cubanos y extranjeros, del ámbito académico y empresarial— coincidieron en que las cantidades solicitadas eran muy elevadas y parecían más orientadas a una campaña nacional que a contener posibles focos tras un huracán.

Como referencia técnica, esos especialistas indicaron que para la fumigación de interiores con lanzas (“bazucas”), método común en Cuba, se usan entre 5 y 10 mililitros de cipermetrina por litro de diésel; con la cantidad pedida, el cálculo citado por EFE arrojaría entre 666,000 y 1,333,000 “bazucas” (de seis litros).

En el caso del Abate, EFE expone que las dosis habituales varían entre 5 y 50 kilos por hectárea, según condiciones del agua; usando un promedio de 20 kilos por hectárea, la cantidad solicitada alcanzaría para tratar 100 kilómetros cuadrados de aguas relativamente profundas y con materia orgánica.

El texto añade que, hasta la fecha descrita, ningún país ni agencia multilateral parecía haber atendido esa petición “en este punto concreto”.

El propio Gobierno cubano reconoció en semanas recientes que la crisis del país había afectado las campañas tradicionales de fumigación y que existían problemas de insumos y personal para sostenerlas.

La crisis de arbovirosis va en ascenso. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron cinco fallecidos más asociados a la actual epidemia y precisaron que el acumulado de muertes en el período asciende a 52.

Del total de fallecimientos, 34 corresponden a chikungunya y 18 a dengue, según informó en la televisión la doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública.

Peña García detalló que en la jornada se reportaron 539 casos de chikungunya: 22 confirmados por PCR y 517 sospechosos.

El total de acumulados es de 47,003 casos (45,351 sospechosos clínicos y 1,652 confirmados por PCR).

Añadió que la transmisión abarca 15 provincias y el municipio especial, con 132 municipios y 241 áreas de salud que aportan casos.

En cuanto a la gravedad clínica, la viceministra indicó que había 36 pacientes ingresados en cuidados intensivos, con 24 clasificados como graves (de ellos 19 menores de 18 años) y 12 en estado crítico, “casi el 100%” menores de 18 años, incluyendo no solo lactantes y recién nacidos, sino también adolescentes.