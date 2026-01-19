Alcalde de la CDMX pide retirar la embajada de Cuba de su demarcación: “No podemos normalizar la dictadura”

Ver más

El alcalde opositor de una de las demarcaciones más influyentes de la Ciudad de México puso en el centro del debate a Cuba y a su representación diplomática.

Con un discurso frontal, Mauricio Tabe Echartea, alcalde panista de Miguel Hidalgo, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores reubicar fuera de su alcaldía las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, al considerar que representan “dictaduras” responsables de la represión y el encarcelamiento de opositores.

“No podemos normalizar la dictadura”, sostuvo el funcionario mexicano, quien dejó claro que, mientras esté al frente del gobierno local, no está dispuesto a “abrazar criminales” ni a guardar silencio ante lo que calificó como abusos de poder.

La embajada de Cuba en México se encuentra precisamente en Miguel Hidalgo, en una de las zonas más exclusivas de la capital, Polanco. Desde allí, la representación diplomática del régimen cubano ha sido en los últimos días foco de polémica, luego de que su embajador rindiera homenaje a oficiales caídos tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, un gesto que fue interpretado por sectores críticos como una reafirmación del alineamiento político de La Habana con gobiernos señalados por violaciones de derechos humanos.

La solicitud del alcalde no surge en el vacío. Llega meses después de que autoridades opositoras retiraran de espacios públicos capitalinos monumentos dedicados a Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, y en un contexto regional marcado por la tensión entre Estados Unidos y regímenes de izquierda en América Latina.

Para Tabe, permitir que estas embajadas operen con normalidad equivale a mirar hacia otro lado frente al sufrimiento de millones de personas.

“El mensaje es claro: aquí solo son bienvenidas representaciones de gobiernos legítimos, donde se respete la libertad y se libere a los presos políticos”, afirmó.

Aunque la decisión final no depende de una alcaldía, sino del gobierno federal y de acuerdos internacionales, el pronunciamiento tiene un fuerte peso simbólico.