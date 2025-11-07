Maestra se vuelve viral por calificar a sus estudiantes con memes de Messi

Una maestra se ha robado el corazón (y las risas) de las redes sociales tras mostrar su peculiar manera de calificar los exámenes de sus estudiantes: con memes de Lionel Messi.
La docente, identificada como Camila Brambilla, compartió en TikTok un video en el que se ven las pruebas escolares decoradas con expresiones del astro argentino, desde su clásica sonrisa de campeón hasta gestos que reflejan frustración o sorpresa, dependiendo del desempeño de cada alumno.
El clip, titulado “Mi parte favorita de corregir”, rápidamente se hizo viral y acumula cientos de miles de reproducciones. Usuarios elogiaron la creatividad de la maestra, destacando su manera divertida y cercana de conectar con los más jóvenes.
“Así sí dan ganas de estudiar”, “Si todos los profes fueran así, la escuela sería otro nivel” o “Messi hasta en las notas, un genio”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.
La profesora incluso mostró que esta no es la primera vez que utiliza este tipo de recursos, ya que en otras ocasiones ha incorporado stickers y memes variados para hacer de la corrección algo más ameno.
Sin duda, Messi volvió a inspirar fuera del campo, esta vez en el aula.
Preguntas frecuentes sobre la enseñanza con memes de Messi
¿Quién es la maestra que califica con memes de Messi?
La maestra se llama Camila Brambilla y ha ganado popularidad en redes sociales por su original forma de evaluar a sus estudiantes utilizando memes del famoso futbolista Lionel Messi.
¿Cómo reacciona el público a la forma de calificar de esta maestra?
El público ha recibido positivamente la creatividad de Camila Brambilla, describiéndola como una forma divertida y cercana de conectar con los estudiantes. Muchos usuarios han expresado su deseo de tener profesores con un enfoque similar.
¿Por qué usar memes de Messi en la educación es efectivo?
Los memes de Messi son efectivos porque capturan el interés de los estudiantes al integrar elementos de la cultura popular y del deporte en el entorno educativo, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea más amena y motivadora para los jóvenes.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.