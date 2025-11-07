Maestra se vuelve viral por calificar a sus estudiantes con memes de Messi

Una maestra se ha robado el corazón (y las risas) de las redes sociales tras mostrar su peculiar manera de calificar los exámenes de sus estudiantes: con memes de Lionel Messi.

La docente, identificada como Camila Brambilla, compartió en TikTok un video en el que se ven las pruebas escolares decoradas con expresiones del astro argentino, desde su clásica sonrisa de campeón hasta gestos que reflejan frustración o sorpresa, dependiendo del desempeño de cada alumno.

El clip, titulado “Mi parte favorita de corregir”, rápidamente se hizo viral y acumula cientos de miles de reproducciones. Usuarios elogiaron la creatividad de la maestra, destacando su manera divertida y cercana de conectar con los más jóvenes.

“Así sí dan ganas de estudiar”, “Si todos los profes fueran así, la escuela sería otro nivel” o “Messi hasta en las notas, un genio”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

La profesora incluso mostró que esta no es la primera vez que utiliza este tipo de recursos, ya que en otras ocasiones ha incorporado stickers y memes variados para hacer de la corrección algo más ameno.

Sin duda, Messi volvió a inspirar fuera del campo, esta vez en el aula.