Choque entre auto con chapa de las FAR y un particular en La Habana

Un auto con chapa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y un polaquito particular chocaron en la barriada de Alamar, en el municipio Habana del Este, según reportes en redes sociales.

No ha trascendido cuántos heridos hubo en el siniestro ni tampoco la condición clínica de los presuntos accidentados. Se sabe que al menos hubo un lesionado, según el testimonio de un testigo que en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones preguntó por el estado de un hombre que vio “en malas condiciones en el suelo".

“Imprudencia del chofer del Peugeot bajos los efectos de alcohol y exceso de velocidad”, escribió en el citado grupo el internauta que dio cuenta del accidente, quien precisó que el choque ocurrió en la esquina del Infotur, en la citada barriada capitalina.

(Fuente: Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

Dos fotos publicadas muestran daños en la parte derecha de ambos vehículos.

Varios comentaristas coincidieron en anticipar que se puso fatal el dueño del Polski por haber chocado contra un auto con chapa F, es decir, de las FAR.

"Lo siento por el del polaco... tanto esfuerzo para mantener andando su carrito mientras que la chapa F se lo regalaron y mira... sabemos que no habrán consecuencias y nada, el de el polaco a pagarlo todo", indicó un internauta.

"Se jodió el del polaquito porque viendo la chapa del Peugeot, seguro no le van a pagar nada"; "Ay mi madre un carrito de las FAR implicado, adiós timón"; "Tenga o no la culpa....la paga el polaco"; "Y si no carga con la culpa lo van a acusar de haber participado en el 11 de julio"; "Ellos si pueden son los únicos que tienen alcohol comida y buena vida en Cuba", escribieron otros usuarios.

Los más optimistas consideran que tal vez las FAR le dona uno de los tantos carros que tiene al dueño del polaquito y que pueden que hasta le den un Kia Picanto.

"Chapa de las FAR, eso lo dice todo... Rapidos y FAR-iosos", bromeó un comentarista.

"Todo los carros de las FAR andan a full. Son impunes. Y si son los camiones de las FAR, ni hablar, pero nadie los para", sentenció otro usuario de la red social.

Al cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el accidente ocurrido en la barriada habanera.

Los accidentes de tránsito están entre las principales causas de muerte en Cuba.

El año 2022 cerró con un total de 9,848 siniestros viales que dejaron un saldo de 700 fallecidos y 7,547 lesionados.

La cifra total de accidentes registrados el pasado año en Cuba supone casi 1,500 accidentes más que en 2021, cuando se computaron 8,369 incidentes viales en todo el país, con un saldo de 589 decesos.