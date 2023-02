Muere joven cubano que se encontraba en coma inducido tras accidente en el sur de la Florida

El joven cubano de 21 años Reidel Daniel Rodríguez Beltrán, quien permanecía en coma inducido tras sufrir un grave accidente de moto en el sur de la Florida, falleció, según informó en redes sociales el periodista de Univision, Javier Díaz.

"Nuestras condolencias a toda la familia y en especial a su padre en Cuba a quien le negaron la visa humanitaria para estar con su hijo en estos días tan difíciles", escribió en Facebook el citado periodista, que no ofreció de momento otros detalles sobre el lamentable deceso.

(Fuente: Captura de Facebook/Javier Díaz)

La madre del joven, Anna Lidia Beltrán había llegado al sur de la Florida el pasado miércoles 8 de febrero gracias a una visa humanitaria concedida para acompañar a su hijo.

La familia ha abierto una petición en la plataforma de recaudación GoFundMe con vistas a que la madre del joven pueda repatriar el cadáver de su hijo a Cuba.

"Desafortunadamente Dany no pudo ganar la batalla por su vida, y Anna Beltrán lo está llevando de regreso con su familia y a su papá para despedirse. Por favor, ayude a Anna Beltrán a llevarse a su hijo Reidel Daniel Rodríguez Beltrán con ella para que descanse donde ella, su padre y su amorosa familia puedan visitarlo", dice la petición, que tiene una meta de 20 mil dólares.

(Fuente: Captura de Facebook/Rocío Yero Marín)

“La conexión madre e hijo es para siempre. Esa conexión no se rompe con el cordón umbilical. Yo no puedo decaerme. Yo tengo que estar como de hierro, tengo que estar muy fuerte porque él me necesita muy fuerte”, había dicho Anna Lidia tras su arribo en declaraciones a la prensa congregada en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale.

“Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que esto pudiera ser, que pudiera estar aquí”, añadió en esa oportunidad la madre de Reidel, quien lamentó que no le hubieran concedido visa al padre de su hijo, de quien dijo que estaba destrozado por la tragedia.

Anna Lidia Beltrán mantenía la esperanza de que, al hablarle directamente, su hijo despertara y poco a poco se fuera recuperando.

En redes sociales, amigos y allegados del joven se han mostrado consternados por su prematura muerte.

Reidel Daniel Rodríguez Beltrán arribó en octubre de 2022 a Estados Unidos tras recorrer varios países, pero el 22 de enero de este año se cayó de una motocicleta en las inmediaciones de la casa donde residía junto a parte de sus parientes.

Los familiares con los que residía el joven en Florida explicaron que fue un accidente muy sencillo, en la entrada misma del domicilio, que les cambió la vida en un momento.

El joven iba a entrar la moto en el garaje pero "se puso nervioso, aceleró y se cayó", según explicó Juan Andrés Beltrán, tío del joven accidentado.

El fuerte golpe contra el pavimento le provocó a Reidel varias fracturas, entre ellas, un trauma craneal severo. Fue sometido a dos cirugías y posteriormente se complicó con una neumonía y presentó problemas para respirar por sí solo.

Desde que ocurrió el trágico accidente y antes de llegar a la Florida, la afligida madre enviaba diariamente mensajes de audio desde Cuba para que su hijo pudiera escuchar su voz.