Cubana pide ayuda para recuperar su mascota robada: "Es una parte de mi alma"

Perro robado en Holguín Foto © Facebook / Tamara Olegovna Pupo

La cubana Tamara Olegovna Pupo pidió ayuda desesperada en redes sociales para recuperar a su perro, un Husky Siberiano pura raza que fue robado del patio de su casa en Holguín hace varios días: "Es una parte de mi alma", afirmó en un conmovedor mensaje.

De acuerdo con la mujer, "unas personas sin escrúpulos, sin piedad", entraron en el patio de su vivienda y se llevaron a uno de sus perros y otras cosas.

Sin embargo, ella solo quiere encontrar a su amigo y ofrece hasta una recompensa.

Post de Tamara Olegovna Pupo. Facebook

"Pido a mis amigos en Holguín, La Habana, Matanzas, Santiago, Las Tunas, Camagüey y toda Cuba que me ayuden difundir esta publicación en los grupos de rescate. Ofrezco una sustanciosa recompensa a aquel que me lo devuelva. No me importa el dinero, no se le preguntará nada, sólo lo quiero en casa. Es una parte de mi alma la cual me fue arrancada sin piedad", afirmó.

Mascota robada en Holguín. Tamara Olegovna Pupo en Facebook

Explica que no había publicado antes porque estaba desesperada; pero luego de que sus búsquedas no dieran resultados, decidió subir el caso a las redes sociales y denunciar el robo ante la Policía.

"Lo hemos buscado primero por todo Holguín por nuestros medios, temiendo que si denunciamos y publicamos en las redes sociales, los ladrones pueden desaparecerlo, esconderlo", señaló.

Mascota robada en Holguín. Tamara Olegovna Pupo en Facebook

Denuncia que en las últimas semanas se han dado muchos casos de robo de perros en Holguín.

Su perro es macho, se llama Sumrak, tiene 3 años, color marrón y un tatuaje, es pura sangre con pedigree de criadero de Eclipse de Lobos de la Habana, y está registrado en la Federación Cinológica de Cuba (FCC).

Mascota robada en Holguín. Tamara Olegovna Pupo en Facebook

"Tengo esperanzas... Pero duele el corazón. No puedo comer. No puedo dormir. Me despierto en las madrugadas soñando que apareció...", afirma Olegovna Pupo, quien dejó el número de teléfono 58386851 y la dirección Reparto 26 de Julio, calle Reynerio Almaguer #4, entre Camilo Cienfuegos y 27, Holguín, por si alguna persona tiene información.

En junio de 2022 se dio un caso similar en la isla. Esa vez presuntos secuestradores exigieron 20.000 pesos a los dueños de un perro robado en La Habana.

Tras recuperar a su mascota los dueños contaron que denunciaron el robo del perro a la policía y no accedieron al chantaje. "Se acobardaron y lo soltaron", relataron. En ese caso también se trató de un husky blanco con el lomo gris.

Un mes antes de ese hecho otra joven de Santa Clara pidió ayuda en redes sociales para encontrar la mascota de la familia: un gallo que se llama Pollito, por el que ofrecía 5,000 pesos de recompensa y rogaba que no se lo mataran.

"No es un gallo de patio, lo crié dentro de casa como un perrito. Suplico no me lo maten, yo pago 5,000 pesos por él. Por favor, no preguntaré nada, solo devuélvanlo y les pago. Estoy desesperada, no imaginan el amor tan grande que le tenemos", señaló en su muro de Facebook.