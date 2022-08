Ofrecen recompensa de 200 dólares por perrita desaparecida en La Habana

Rocío Foto © Vanessa Maceo / Facebook

Una joven cubana está ofreciendo una recompensa de 200 dólares para el que encuentre y le entregue su perrita Rocío, que se perdió hace seis días en La Habana.

Vanessa Maceo compartió fotos y videos en su muro de Facebook de su mascota, que se extravió el pasado viernes por la noche por la Calzada de Vento, entre la Avenida Este y la calle Estrada, en el Casino Deportivo, municipio Cerro.

"Es pequeña pero un poquito más grande que un Chihuahua, tiene manchitas en su panza, su hocico es carmelita clarito con una manchita carmelita oscura, sus uñas siempre fueron largas (aunque no sé en qué condiciones estén ahora), tiene algunas canas alrededor de su boca", fue la descripción de la mascota.

Foto: Captura de Facebook / Vanessa Maceo

Según Vanessa, los dueños no acostumbraban a sacar la perrita fuera de la casa, así que no conoce la calle ni los carros, y nunca ha pasado frío ni sed. No es tampoco un animal que se da con todo el mundo.

"Si alguien la ve o sabe de su paradero, por favor contactar al 58175801", precisó.

Foto: Captura de Facebook / Vanessa Maceo

La atribulada joven detalló que Rocío lleva con su familia alrededor de 10 años, por lo que es considerada una perra viejita. Además de sus características tiene una especie de enfermedad crónica en su orejita.

Foto: Captura de Facebook / Vanessa Maceo

"Como ven en las fotos no es simplemente un perro, es mi vida y la de mi familia. Por favor, compartan este post. Se ofrece recompensa de 200 dólares, estamos desesperados y preocupados, no dejaremos de buscarla. La persona que la tenga, por favor, tenga corazón y devuélvanos nuestro rayito de sol", rogó.

Con cierta frecuencia aparecen en las redes sociales casos de pérdidas de mascotas por las que sus dueños ofrecen una recompensa material a quien las devuelvan.

En mayo de este año, una joven cubana prometió entregar 5,000 pesos a quien le retornara la mascota de la familia: un gallo llamado Pollito, que fue robado del patio de su casa situada en el reparto José Martí, en Santa Clara.

"No es un gallo de patio, lo crie dentro de casa como un perrito. Suplico no me lo maten, yo pago 5,000 pesos por él. Por favor, no preguntaré nada, solo devuélvanlo y les pago. Estoy desesperada, no imaginan el amor tan grande que le tenemos", señaló entonces en su muro de Facebook.