Aparece taxi que había sido robado en La Habana

El taxista cubano Jorge Luis Suárez Medina, quien fue asaltado en la madrugada de domingo en el habanero municipio Boyeros para robarle su carro, ya recuperó el auto.

"Muchas gracias a todos, ya el carro apareció", escribió de forma escueta en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones un amigo de la víctima, que no ofreció otros detalles sobre el lugar o las circunstancias en que el vehículo fue recuperado.

(Fuente: Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones/Maickael M. Noda Pedro)

En pocas horas el feliz anuncio de la recuperación del auto cuenta con más de 2 mil reacciones y más de un centenar de comentarios, muchos de ellos celebrando la noticia e instando a los choferes a cuidarse y a tomar precauciones para que la triste historia del taxista asesinado hace algunas semanas en Camagüey no se repita.

"Ahora a cuidarse, queridos compañeros, no se confíen porque están en la cazadera y no podemos darles la oportunidad de que nos lastimen y tengamos que lamentarnos de la pérdida de algunos de nosotros", comentó un taxista en el apartado comentarios de la publicación.

"¡Qué bueno! ¡Cuánto me alegro que no haya que lamentar males mayores! A extremar precauciones, la delincuencia cada día usa nuevos métodos para jodernos. Les recomiendo tomar fotos de los pasajeros y enviársela a una persona determinada, y al que no le guste que se monte con otro que esté dispuesto a exponer su vida. Tenemos tecnología ¿Por qué no usarla?", recomendó otro chofer del gremio.

A pesar de la insistencia de algunas comentaristas en indagar sobre las circunstancias del hallazgo, al cierre de esta nota no ha trascendido en redes sociales detalle alguno.

No obstante, una fuente allegada al taxista informó a CiberCuba que el auto apareció en la carretera de Managua.

En la mañana de este domingo trascendió en el citado grupo de Facebook el robo del taxi, un vehículo amarillo de la marca china BYD, con chapa B 207 441 y el indicativo H 17032.

Aunque en Cuba no hay un registro oficial y público de criminalidad y los datos son controlados por las autoridades, las redes sociales se han convertido en el espacio idóneo en los últimos meses para denunciar desapariciones, robos y asaltos.

Hace poco, la familia de Guperto Rafael Cánovas Adán, de 72 años y residente en Camagüey, denunciaba su desaparición. A los pocos días se dio a conocer la noticia de su muerte y del arresto de dos sospechosos.

En días recientes un cubano compartió el testimonio de otro taxista de Villa Clara que había sido asaltado con un arma blanca para robarle dinero y prendas.