Llega a Miami madre de adolescente cubano asesinado en México

Yamisleidys González y sus hijos Foto © Imagen tomada de Univisión 23

Yamisleidys González, madre del joven de 17 años que fue asesinado en un hotel de México, logró llegar a Estados Unidos y reunirse con el resto de su familia en Miami.

Gracias al programa de parole humanitario, Yamisleidys ha podido establecerse en Miami junto a sus familiares, pero tras la muerte de su hijo Jairon Abraham Cruz la cubana asegura que para ella nada es como había deseado.

"Yo estoy aquí por mi niña y por mis otros hijos, por ayudarme a salir de ese infierno, pero ya no es la misma ilusión", confesó esta madre cubana que ha perdido a su hijo adolescente.

Entre lágrimas la mujer dijo en entrevista a Univisión 23 que hace un mes, la noche que murió su hijo, ella quería ayudarlo y no podía. Esto le genera una gran angustia hasta la actualidad.

"Lo único que le decía era 'hijo tú no te me puedes morir, resiste'", pero el joven no logró sobrevivir al balazo que recibió.

"Lo recuerdo alegre y lleno de ilusión por llegar a Estados Unidos, de hecho su novia está embarazada y él no va a conocer a su niña. (...) Yo hice esto (emigrar a Miami) por él, por mis hijos, para que tuvieran un mejor futuro porque en Cuba no lo tenían", contó esta dolida madre.

Yamisleidys tiene otros dos hijos mayores y la pequeña de cuatro años. Tuvo el apoyo del abogado de inmigración Wilfredo Allen en la tramitación de su parole humanitario.

Allen explicó que la demora que hubo en el proceso para que esta madre cubana llegara a Miami estuvo relacionada con los esfuerzos que ella hizo por recuperar el cadáver de su hijo, pero no hubo otra opción que repatriarlo a Cuba.

Jairon Abraham Cruz vivía en el municipio Boyeros, en La Habana. Llegó a México el 5 de enero de 2023, junto a su mamá, su hermanita de cuatro años y su padrastro.

El objetivo de la familia era cruzar la frontera a Estados Unidos y tenían su cita migratoria para febrero, pero un desafortunado incidente destruyó sus planes la noche del 23 de enero, estando hospedados en el Hotel La Silla, en la ciudad mexicana de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

"Rompieron la puerta y yo lo único que vi fue la pistola. Yo cogí a la niña y me encerré en el baño. Solo sentí dos disparos. Dispararon a través de la puerta, pero como él estaba empujando para que no abrieran, le dio", contó Yamisleidys sobre la muerte de su hijo.

Durante el ataque el esposo de Yamisleidys fue secuestrado y golpeado, pero finalmente pudo escapar con vida. Viajó luego rumbo a Cuba, donde será enviado el cuerpo de Jairon Abraham Cruz en los próximos días.

Esa noche murieron dos personas. La otra víctima era también hombre, estaba hospedado en la habitación 226. El atacante entró al cuarto, lo sacó al pasillo del hotel, le disparó y lo dejó tirado en el suelo. Las autoridades mexicanas investigan las causas de los crímenes.

El presunto asesino de los jóvenes fue detenido por la policía de Monterrey cuando pretendía escapar de la escena del crimen en un automóvil tipo Chevrolet Aveo, de color negro.

Esta persona es el principal sospechoso del doble homicidio en el Hotel La Silla aunque testigos del crimen aseguraron que esa noche había dos atacantes.