Cubana desesperada pide ayuda para su hijo con infarto cerebral: Me dicen que se va a morir

Una madre cubana, al borde de la desesperación, pidió ayuda para su hijo con infarto cerebral, pues en los hospitales solo le dicen que se le va a morir.

Beatriz Palacio explicó que su hijo, Marlon Quintero Palacio, de 27 años, que padece de una cardiopatía, sufrió un infarto cerebral hace cuatro meses y como consecuencia, quedó con una parálisis parcial en la zona izquierda de su cuerpo y necesita una correcta rehabilitación y atención médica, según escribió en un desgarrador post de Facebook publicado este miércoles.

Captura de Facebook / Beatriz Palacio

"Tengo a mi hijo de 27 años y tiene un nene de 5 años que lo adora, mi hijo tiene una cardiopatía que se llama transposición corregida con una 6a y una 6b, acompañada de una estenosis valvular con una insuficiencia de las válvulas 'trivupedes', además, hace cuatro meses tuvo un infarto cerebral, tiene parálisis del lado izquierdo y tiene un quite en el pie izquierdo, por favor, necesito ayuda médica para una correcta rehabilitación y una buena atención médica ya que en el país cubano solo me dicen que se me va a morir y no hay solución", exclamó la madre agobiada por la situación de su hijo.

Según agregó, los médicos han dicho desde que su hijo nación, que se va a morir a causa de la cardiopatía congénita, pero no le dan más opciones, ni siquiera la de salir del país para ofrecerle la rehabilitación que necesita.

Su desesperación, como la de otras madres cubanas que claman por auxilio para sus hijos, se acrecienta a medida que pasa el tiempo y la situación del sistema sanitario en Cuba empeora.

Recientemente trascendió que la súplica de una madre que necesitaba una malla de titanio, que sería insertada en el cráneo de su hijo para completar la operación que precisa como consecuencia de recibir una descarga eléctrica.

Hace apenas unos días Lismary Becerra Romero, madre de una niña cubana hospitalizada y en coma desde hace más de un año en el Hospital Pediátrico "José Luis Miranda", en Santa Clara, pidió ayuda al gobernante Miguel Díaz-Canel para que la menor regrese a su casa.

"He hecho todo para sacar a mi hija desde este lugar, (...) después de sufrir una enfermedad de Guillain-Barré acompañada de tantos errores médicos, por los cuales quedó totalmente en estado vegetativo. Pedimos a gritos se nos cumpla el protocolo establecido por Salud de aplicar la ventilación domiciliaria", exclamó la mujer, y agregó que todo este tiempo ha sufrido de demoras y pretextos, mientras la niña sigue expuesta a las bacterias propias del hospital