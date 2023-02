Cantante estadounidense Tonya Boyd se presenta en Cuba

La cantante estadounidense Tonya Boyd-Cannon se presentará en La Habana, el 20 y 21 de febrero, en el marco de las celebraciones del Mes de la Historia Afroamericana.

La cantautora y artista de soul, nacida en Mississippi y criada en Luisiana, ofrecerá un concierto en el Teatro Martí, el siguiente lunes, mientras que el martes se presentará en la sala de conciertos del Museo Nacional de Bellas Artes, en la capital cubana, informó el medio oficialista Prensa Latina.

En la primera de las presentaciones de esta artista poco conocida en Cuba, se hará acompañar de la cantante y percusionista cubana Brenda Navarrete y en la segunda, del dúo de rap La Reyna y La Real.

En su programa con motivo de la celebración del mes señalado para honrar la historia y los logros de los afroamericanos por el pueblo estadounidense, la cantautora visitará escuelas de arte, instituciones culturales y proyectos comunitarios, para compartir sus experiencias con músicos y el público de la isla, refirió Prensa Latina.

Su concierto está promovido por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el Ministerio de Cultura (MINCULT) el Instituto Cubano de la Música y la Oficina del Historiador de la Ciudad, en un evento más amplio que contempla también la visita y el intercambio con artistas y cineastas de EE.UU.

Boyd-Cannon es una vocalista de formación clásica que también interpreta el piano, el órgano, la batería y el saxofón. Recorre con facilidad varios estilos, el soul, el reggae, el funk, el rock y el góspel.

En su carrera cuenta con varios discos, premios con concursos como el Budweiser’s Battle for the Crown y ha participado en el Top 20 de The Voice.

