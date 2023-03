Nicaragüense viaja a EE.UU. con su perra tras recibir parole humanitario

Carla Paredes logró viajar con su perra Coco desde Nicaragua a Estados Unidos tras beneficiarse con el programa de parole humanitario, que comenzó en enero pasado.

Coco se convirtió en la primera perra nicaragüense en hacer el viaje por esta vía y llegó a Estados Unidos el 26 de febrero, tras un mes de gestiones y esperas, según en portal digital 100 % Noticias.

"Decidí llevármela para no dejarla sola porque nadie la iba a cuidar mejor que yo, toda mi familia estaba en Estados Unidos entonces yo decidí traérmela como una integrante más”, relató Paredes.

Para salir del país e ingresar a Estados Unidos, el animal debía tener ciertos documentos en regla, como su cartilla de vacunación, la inyección antirrábica, un certificado Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) de Nicaragua, el formulario del Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) y el chip con los datos personales del propietario.

Los trámites con las autoridades estadounidenses y nicaragüenses para viajar con la perra se deben hacer a la misma vez que avanza el proceso del parole, para que esté todo listo en el momento del viaje.

"Salir de ahí con la palabra ‘Bienvenida a Estados Unidos’ fue gratificante sabiendo que mi equipaje era mi ángel de cuatro patas, que me cuidó los tres últimos años y me la traje para continuar otro capítulo de vida”, reflexionó Paredes.

Coco es parte de la vida de Carla desde los tres meses de vida, cuando su madre se la regaló. Desde entonces han estado juntas y fue un apoyo vital cuando la mujer enfermó de coronavirus.

"Yo me enfermé y no quise ir al hospital dije que me iba a morir en la casa porque necesitaba un ventilador. Coco me estuvo acompañando todo el tiempo, nunca me dejó. Fue mi asistente médico para poder sobrevivir al coronavirus y yo dormí casi ocho meses en una silla sentada para poder respirar, había perdido el pulmón derecho”, recordó.

El permiso de entrada de perros en Estados Unidos lo conceden los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (DCD, por sus siglas en inglés).

Las reglas para traer su perro a los Estados Unidos dependen de dónde haya estado el animal en los últimos 6 meses, pero además todos deben verse sanos al llegar y se exigirá que los que lleguen enfermos o lesionados se les haga un examen veterinario y pruebas de detección a expensas del importador, para descartar enfermedades que se puedan propagar a las personas.

El parole humanitario, que beneficia a cubanos, nicaragüenses y haitianos, otorga unas 30 mil visas mensuales a personas naturales de esos países, para que pueden permanecer legalmente en Estados Unidos por un período de dos años, siempre que cumplan con una serie de requisitos.

Hasta mediados de febrero, más de 11 mil personas habían sido beneficiadas del programa, de los cuales unos 4,800 fueron cubanos, según datos oficiales.