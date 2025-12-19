Cubano trasplantado de cinco órganos en Miami pide que no deporten a su esposa con I-220A, su única cuidadora

Vídeos relacionados:

Alejandro Cuevas tiene 36 años y carga en su cuerpo una historia que parece imposible. Hace apenas cuatro meses recibió en Miami un trasplante multivisceral que involucró cinco de sus órganos, una cirugía de extrema complejidad que solo se realiza en cinco hospitales de Estados Unidos. Hoy sigue luchando por adaptarse a los órganos donados, mientras enfrenta otro miedo que no aparece y es la posible deportación de su esposa, su única cuidadora y sostén.

El caso fue documentado por la cadena Univision, que siguió de cerca el drama humano de esta pareja cubana llegada a Estados Unidos en 2022, huyendo de Cuba en busca de una atención médica que en la isla nunca llegó.

Alejandro había sido diagnosticado con una mutación genética que le provocó tres grandes tumores en el abdomen. En Cuba ya le habían removido el colon, pero su condición continuó agravándose hasta ponerlo al borde de la muerte, con sangrados constantes y pronóstico reservado, según relató el propio paciente a Univision.

“Me decían que yo tenía una bomba de tiempo en el abdomen, que en cualquier momento podía perder la vida”, contó Alejandro al medio estadounidense.

La intervención en el Hospital Jackson Memorial, en Miami-Dade, marcó un antes y un después. “Es un milagro, Dios primero y después los doctores que me atienden”, aseguró.

Sin embargo, la batalla por sobrevivir no terminó en el quirófano. Aunque Alejandro recibió parole humanitario debido a su estado crítico, su esposa Yaisely, terapista de conducta, con permiso de trabajo y responsable de pagar el seguro médico de ambos, continúa bajo el estatus migratorio I-220A, lo que la mantiene expuesta a una posible detención o deportación.

“Yo lo que pido es una oportunidad de poder contribuir a la sociedad y, ahora mismo, de cuidar a mi esposo, que lo necesita tanto”, dijo Yaisely. Alejandro fue más directo: “Nosotros no tenemos ningún tipo de intención de volver a esa dictadura”.

La incertidumbre migratoria pesa en lo cotidiano. Salir a manejar, acudir a citas médicas o presentarse en una corte de inmigración se ha convertido en una fuente constante de ansiedad. “A veces sientes ese miedo de que en cualquier momento puedas toparte con la policía o con inmigración”, confesó Yaisely.

El pasado viernes, una audiencia celebrada en una corte federal abrió una luz de esperanza, no solo para ellos, sino para miles de cubanos con I-220A. Un fallo favorable podría sentar un precedente histórico, aunque los abogados llaman a la cautela.

“No quiero que nadie salga corriendo a aplicar a nada porque todavía no hay una decisión”, advirtió el abogado de inmigración José Guerrero a Univision.

Mientras los jueces analizan el caso, la recomendación sigue siendo la misma: mantenerse informados, evitar problemas legales y esperar.

Para Alejandro, cada día cuenta. Su recuperación depende de cuidados constantes y de la presencia de la mujer que lo ha acompañado desde que salió de Cuba buscando una segunda oportunidad para vivir.