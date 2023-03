Nuevos testimonios e imágenes sobre grave incidente de avión de Southwest: "Me vi muerta"

Pasajeros del accidentado vuelo de Southwest Airlines obligado a aterrizar de emergencia en La Habana el domingo, admitieron estar en shock todavía por lo ocurrido, según confesaron algunos de ellos tras arribar a Florida este lunes.

"Había mucho humo dentro del avión y yo pensé que me iba a asfixiar. Cuando fui a pararme del asiento me caí, mira cómo tengo la rodilla esa. Yo sentí que ya no iba a ver más a mi familia ni a mis hijos ni mis nietos. Fue lo que sentí. Pasamos mucho susto", dijo entre lágrimas la anciana Aida Lima en declaraciones a America Tevé.

La misma anciana contó angustiada que el susto fue tanto que le costó mucho volverse a montar en un avión tan pocas horas después para viajar a Florida.

"No da mucho tiempo a pensar pero por suerte el avión se acopló bien. El problema grave era, no sé por qué razón, tanto humo dentro de la cabina de los pasajeros. No encuentro una explicación lógica para que el choque de aves contra el motor provocara tanto humo", dijo por su parte William Cabeza.

"A nosotros nos iba a matar el humo y no el accidente", concluyó.

Otros testigos del dramático momento confirman que muchas mascarillas nunca llegaron a caer a pesar de la cantidad de humo que había en la cabina.

"Nacimos, 150 gentes nacieron ayer. Yo me vi muerta. No podíamos respirar, se vio la explosión, la candela", relató Jenni González entre lágrimas en declaraciones a Telemundo 51.

"Todos tuvimos pánico, estábamos gritando, pero por suerte todos pudimos salir vivos", contó por su parte Martha Lidia Hernández.

Todos los pasajeros se han mostrado agradecidos con la piloto del vuelo quien con solo una turbina consiguió aterrizar a salvo el avión.

En un comunicado de la aerolínea enviado a CNN, Southwest Airlines indicó que una colisión con un grupo de pájaros habría sido la causante del incidente en el vuelo.

Imágenes del motor de la aeronave posteadas en el grupo de Facebook Amantes de la Aviación mostraron restos de las aves que impactaron contra el equipo.

Al menos dos personas resultaron lesionadas leves otros pasajeros fueron atendidos con crisis de hipertensión.

Un video posteado en el grupo de Facebook "Amantes de la Aviación" muestra el momento en que los viajeros son evacuados. Muchos se tiraron al piso, en plena pista de aterrizaje, con crisis de pánico, ansiedad y dificultad para respirar.

Tras el aterrizaje de la nave, los camiones de bomberos del aeropuerto enfriaron el avión y se inició la evacuaron de los pasajeros, según muestra un video posteado en Facebook.

Vecinos del aeropuerto de La Habana y trabajadores del aeródromo confirmaron en redes sociales, en las primeras horas de la tarde de este domingo, que el avión despegó aproximadamente a las 12:05 p.m. y se vio obligado a aterrizar de emergencia pocos minutos después, luego de que el motor derecho explotara durante el ascenso de la aeronave.

La noticia fue confirmada posteriormente por la Corporación de la Aviación Cubana S.A., que esclareció que durante el proceso de despegue se detectaron "fallas" en uno de los motores, por lo cual se autorizó el aterrizaje de emergencia del vuelo con destino a Fort Lauderdale.