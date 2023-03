Oficial de la Guardia Costera de EEUU: “Estamos haciendo algo necesario”

Luis Yanez, un técnico de aviación de la Guardia Costera de EE. UU. (USCG), considera que la labor que realizan es absoluta necesaria y que el ritmo de balseros continúa incrementándose.

“De lo que he visto yo personalmente se ha incrementado. Lo único que se puede hacer es seguir haciendo la misión, salvar a la gente lo más que uno pueda”, comentó el soldado, entrevistado por el periodista Ricardo Quintana de Radio Televisión Martí, quien participó en una misión de patrullaje de un avión de la USCG

“Yo me siento que “Estamos haciendo algo necesario”, para más que todo salvar a esas personas que se encuentren allá en el mar. Uno no sabe cuánto tiempo han pasado en el mar sin comida, sin agua, sin asistencia médica: menores de edad, ancianos. Entonces, si no los encontramos, es posible que nadie los vuelva a ver”, agregó

La misión aérea abarcó la cayería del archipiélago de Las Bahamas, la región de los Cayos de Florida, así como el estrecho de Florida sobre aguas internacionales.

Luego de 4 horas de patrullaje el avión de la USCG encontró una embarcación rústica proveniente de Cuba aproximadamente a 20 millas de las aguas jurisdiccionales de la isla.

Luego de comprobar que los ocupantes de la lancha no corrían peligro, el comandante del avión procedió a avisar al escampavías más cercano para que procediera a rescatarlos.

De lo contrario, el avión hubiera lanzado agua y una radio para conocer sobre el estado de los migrantes.

El éxodo marítimo cubano no se detiene, aunque, pese a la percepción de Yanez, el arribo de balseros ha disminuido drásticamente tras el anuncio de los cambios migratorios hechos por el gobierno de Joe Biden a comienzos de enero.

En la mañana de este martes un grupo de 17 balseros cubanos, todos hombres, tocaron tierra en Cayo Largo, en Florida.

El lunes, por su parte, la Guardia Costera interceptó a unas 60 millas de Cayo Marathon a un grupo de migrantes que viajaban por el Estrecho de Florida en una balsa hecha con gomas de camión y lonas.

El domingo 5 de marzo esa entidad repatrió a 75 balseros cubanos detenidos desde el martes cerca de los cayos de Florida, y recordó a los inmigrantes que no podrán beneficiarse de los nuevos programas migratorios si intentan llegar de forma ilegal a Estados Unidos.

El pasado 5 de enero el presidente Joe Biden anunció un programa de parole humanitario para cubanos, nicaragüeses, haitianos y venezolanos, pero no pueden optar por él quienes intenten arribar a tierras estadounidenses de forma ilegal, pues serán retornados a la isla de inmediato o liberados, pero con orden de deportación.

Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron al menos a 5,846 cubanos, cifra que casi supera al pasado año fiscal, cuando fueron encontrados 6,182 migrantes cubanos en el mar.