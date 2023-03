"Los hombres facturan": El criticado mensaje de Anuel AA tras lanzar canción con indirectas para Karol G

Anuel AA no se quedó callado tras el estreno de "TQG", canción que une por primera vez a Shakira y Karol G y está plagada de dardos para sus respectivos ex. Poco después de que el tema viese la luz, el trapero se preguntaba por qué es tan inolvidable. Pero no se quedó ahí, porque una semana después lanzó "Más rica que ayer", un tema que todos tienen claro a quién está dirigido: la Bichota.

En la letra del tema, Anuel AA se muestra arrepentido y le pide una segunda oportunidad a la "bebesita", el apodo cariñoso con el que se refería a Karol G cuando estaban juntos. Además, compara su historia con la de Shakira y Piqué ("Tú no eres Shakira ni yo Piqué"), dando a entender que sus problemas no son iguales que los suyos.

"Más rica que ayer" llegó con su propio videoclip y con una indirecta muy directa para su ex. "Se van globales cuando me dedican canciones, ya van dos", dijo Anuel AA al final del videoclip, refiriéndose a las canciones que le han dedicado ("Mamiii" y "TQG") han sido éxitos gracias a él.

Pero el artista puertorriqueño continúa lanzando indirectas a través de sus redes sociales y la última no ha caído muy bien entre los cibernautas. "Los hombres no lloran, los hombres facturan", comentó junto a su último post, parafraseando a Shakira en su sesión con Bizarrap.

En la sección de comentarios encontramos cientos de críticas para el intérprete de "China": "Otro que quiere colgarse de la fama de Shakira" o "Tuviste que cantarle a la Karol para poder facturar".

"Que le den el Grammy de más ridículo por favor... Y que agarre fama solo, no colgándose de las canciones de las verdaderas cantantes", "Si no hablas de Karol ni facturas", "El payaso del año", "Facturan pero a costa de que la ex es número 1 y famosa", "Qué poco original. Tiene que hacer una canción con indirectas para Karol G y mencionar a Shakira para lograr un poco de sonido" o "Este payaso, mientras Yailin pasa por momentos de depresión, él riéndose", son otros de los mensajes que le enviaron a Anuel AA.

Y es que la canción de "Más rica que ayer" llega mientras que Yailin está atravesando un momento delicado en la recta final de su embarazo y Karol G está en plena promoción de su cuarto álbum Mañana será bonito, que debutó en la cima de Billboard haciendo historia.

