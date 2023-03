Músicos de La Diosa logran salir de Cuba: "Les prometí que no les abandonaría"

La cantante cubana La Diosa no para de recibir buenas noticias desde que llegó a Miami procedente de Cuba. La última: los músicos con los que trabajaba en la isla consiguieron visa para irse a Canadá. Una gran alegría para ella, que anunció que dará conciertos en las ciudades canadienses de Toronto y Montreal para reencontrarse con ellos en los escenarios.

Fue a través de su perfil en Facebook que la artista, visiblemente feliz, compartió esta gran noticia con todos sus seguidores.

"Tengo una felicidad que no me cabe en mi cuerpo porque ayer fue mi primer ensayo. Empecé a trabajar con músicos nuevos, que son estupendos, estoy muy contenta. Pero yo les había prometido a mis músicos en Cuba que no les abandonaría. Y hoy lograron la visa de Canadá por tres años. Así que también nos vamos a ver en Toronto y Montreal con mis músicos, los míos. Bendiciones. ¡Felicidades!", comentó de lo más sonriente La Diosa en el vídeo, que todavía no ha puesto fecha a esos shows.

"Ahora sí, quiero llorar de alegría. Los míos, los logré ayudar", comentó al pie de la publicación, develando así que ella ha hecho posible que sus músicos puedan salir de Cuba.

Sus seguidores no dudaron en felicitarla y elogiarla por el gran corazón que tiene dedicándole mensajes como: "Eres lo máximo, ahora a disfrutarte como debe ser. Te esperamos en Montreal. Te mereces todo lo mejor, tú y tu grupo", "Eres única, la verdad tienes un gran corazón que no te cabe en el pecho", "Por eso eres grande, por tus sentimientos. Sigue siendo tú, nunca cambies" o "Tienes el nombre bien puesto, porque solo una DIOSA no deja a los suyos atrás".

La cantante cubana -de nombre real Dianelys Alfonso Cartaya- está preparándose para su primer concierto en Miami, que tendrá lugar el próximo 22 de abril en Watsco Center.

El último trámite que le faltaba para poder ofrecerlo era el permiso de trabajo en Estados Unidos, que le llegó esta misma semana. Otra alegría que compartió en sus redes sociales, donde sus seguidores la felicitaron por todo lo bueno que le está sucediendo en este nuevo capítulo de su vida que comenzó tras su llegada a la Ciudad del Sol junto a su familia.

