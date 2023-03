Padre cubano de niño con autismo explota por falta de educación especial para su hijo

Un cubano padre de un niño autista explotó de indignación por el peloteo del que está siendo víctima por parte de las autoridades educativas cubanas, que no se ponen de acuerdo sobre el tipo de atención que debe recibir su hijo.

En un desgarrador video difundido en Facebook por el periodista Mario Vallejo, Osmani Lorenzo Forte emplazó entre lágrimas pero con dureza al mismísimo Díaz-Canel, y concluyó que en Cuba el único trámite que funciona en tiempo y forma es llevarse preso a alguien, pues para todo lo demás no hay más que excusas, trabas e ineficiencia.

El afligido padre explicó que su hijo, que está en tercer grado, estuvo primero en la escuela Especial Dora Alonso, centro que elogió y donde dice que el pequeño “dio lo mejor de él”.

Sin embargo, luego fue insertado en una “escuela de la norma” -es decir en un centro educativo normal- donde dice que lo tienen tirado en un rincón y que no aprende nada porque no están capacitados para trabajar con niños con necesidades especiales como su hijo.

“El niño mío en las escuelas especiales dicen que está para la escuela de la norma y en la escuela de la norma dice que está para escuelas especiales. ¿Hasta dónde? Peloteo pa' aquí, peloteo pa' allá. No puedo más de la impotencia”, dijo Osmani Lorenzo, quien insiste en que su hijo no progresa y no aprende nada aunque le encanta la escuela.

"Él llora por ir a la escuela, va todos los días, pero la libreta está vacía", insistió el papá entre lágrimas.

"Mi hijo está en el aire. ¿Qué hago con mi vida? Ustedes me dicen dónde yo puedo ir. Nunca he tenido miedo. Si me desaparecen me hacen un favor", dijo el cubano en otro momento de su intervención, en la que acabó arremetiendo contra la cadena de problemas que arrastran los residentes en la isla, un contexto marcado por escasez de todo.

"Solo quiero una escuela para que le den clases a mi hijo y no para que lo cuiden como un perro, para que le den clases y para que lo atiendan como niño especial que es, clases", insistió.

En el segmento final de su estremecedor discurso, el hombre dijo que uno se calla y aguanta mucho en Cuba, pero que llega un punto en que ya no se puede más.

"Yo no estoy loco, estoy sufriendo por mi hijo. Estoy loco por todos los problemas que tengo. Si por decir la verdad, por sufrir, me van a meter preso, méteme. Me van a hacer un favor", concluyó.

El desgarrador video cuenta con más de 3 mil reacciones y mil comentarios de cubanos profundamente conmovidos por las imágenes y la sensación de desesperación que transmiten.

"¡Qué triste! ¡Qué impotencia, hermano! Ojalá pudiera ayudarte en algo, hermano. Cuando uno ve a un hombre llorar se te rompe el corazón", escribió el humorista Limay Blanco.

Numerosos internautas aseguran haberse emocionado hasta las lágrimas ante la explosión de rabia en la que pesa sobre todo la desesperada súplica de un padre que quiere sacar adelante a su hijo.