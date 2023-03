Marco Rubio preocupado por salud de Luis Manuel Otero

El senador estadounidense Marco Rubio mostró preocupación por el estado de salud del prisionero político y artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple una condena de cinco años de privación de libertad en la cárcel de Guanajay, Artemisa.

"Preocupa el estado de salud del preso político y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero. La dictadura criminal es responsable de la pesadilla que viven los presos políticos y de consciencia en Cuba. ¡LIBERTAD para todos estos valientes!", escribió Rubio en su cuenta de Twitter.

El mensaje del político de origen cubano llega poco después de que se conociera, a través de familiares y amigos de Otero Alcántara, que este se había desmayado en la cárcel, lo que le provocó un golpe en una de sus rodillas.

"No sabemos por qué ese black out. Lo que sí sabemos es que está delgado y que no ha recibido atención médica (más allá de una pastilla) para que ver qué le sucede", escribió la activista y curadora de arte Yanelys Núñez a través de la cuenta en Twitter del prisionero político.

Esta es al menos la segunda vez en menos de un mes que el senador republicano se solidariza públicamente con Otero Alcántara.

En febrero exigió fe de vida para él, ya que los reportes independientes y de familiares decían que se encontraba débil como consecuencia de su quinta huelga de hambre dentro de la prisión donde cumple condena.

"¡La resiliencia, valentía y lucha por la defensa de los DD.HH. que lideran los presos políticos y de conciencia en Cuba NO ES EN VANO!", expresó el congresista.

Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado a prisión por delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, en un proceso judicial que fue criticado por la sociedad civil independiente, al no garantizarse sus derechos legales.

Las autoridades cubanas lo detuvieron durante las protestas pacíficas del 11J y como cientos de ciudadanos, engrosó la lista de prisioneros políticos que permanecen tras las rejas y que son motivo de protestas, manifestaciones y críticas, tanto dentro como fuera de Cuba.