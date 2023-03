Caravana en Miami pide mantener el embargo a Cuba

Alexander Otaola durante la manifestación Foto © Facebook / Alexander Otaola

Una caravana de unos 400 vehículos recorrió este jueves las calles de Miami para pedir al gobierno de Estados Unidos que mantenga el embargo al régimen cubano.

Cientos de manifestantes recorrieron en sus automóviles las seis millas que separan la ciudad de Hialeah, en el condado de Miami-Dade, hasta el mítico restaurante Versailles, ubicado en la Pequeña Habana.

"Levantar el embargo al régimen cubano no beneficia al pueblo. No funcionó con las medidas de [Barack] Obama, solo se beneficiaron las élites de la dictadura", dijeron dos cubanos a un reportero de Univisión 23.

Convocada por el activista e influencer Alexander Otaola, la caravana Keep Cuba Embargo se desplazó portando banderas cubanas y carteles a favor del embargo. Según sus organizadores, la marcha pretendió trasladar un mensaje de “unidad de los cubanos” en respaldo a las leyes y regulaciones que conforman el embargo.

“Que el tema del embargo no siga dividiendo a la comunidad cubana en el sur de Florida”, fue una de los mensajes de la convocatoria, en la que se pidió a la administración Biden que no haga concesiones a la dictadura cubana.

Para la activista cubana Rosa María Payá, impulsora de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, la caravana plasmó el sentir de gran parte de la comunidad cubana en el exilio, preocupada por la reciente propuesta bipartidista de cinco senadores pidiendo levantar el embargo a Cuba

“Que este gobierno haga lo que tiene que hacer, pero no reunirse con el MININT”, pidió la joven, entrevistada por Telemundo 51. Según Payá, los gestos y señales de la actual administración no envían al régimen cubano el mensaje que corresponde en estos momentos.

La propuesta de eliminación del embargo de las senadoras Amy Klobuchar (Minnesota) y Elizabeth Warren (Massachusetts) -ambas precandidatas por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2020-, Chris Murphy (D- Connecticut), y los republicanos por Kansas Jerry Moran y Roger Marshall, no gustó a muchos exiliados cubanos en ese país.

Titulada Ley de Libertad para Exportar a Cuba (Freedom to Export to Cuba Act), la iniciativa retoma una ya presentada en 2021 (S-1694) que no avanzó en el pleno del Senado.

“El único bloqueo que existe es el de la dictadura hacia los cubanos; y ese es el que estamos exigiendo que termine” afirmó Payá durante la marcha, indicando que la reciente iniciativa bipartidista “viene de la mano de los agentes de influencia de la dictadura cubana”.

Presentada a comienzos de la semana, el texto de la propuesta considera “eliminar las barreras legales que impiden a los estadounidenses hacer negocios en Cuba, crear nuevas oportunidades económicas a las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a los productos estadounidenses”.

La propuesta legislativa tiene lugar en un particular momento de las relaciones bilaterales, marcado por tímidos avances de la actual administración para reactivar vínculos diplomáticos con el régimen cubano y flexibilizar ciertas restricciones impuestas durante la anterior.

Sin embargo, el panorama no parece suficientemente despejado para dar pasos significativos por parte de Washington, mientras La Habana no cede en materia de derechos humanos y refuerza su retórica antiamericana en alianza con Rusia, Venezuela y Nicaragua.

Tras contactos y reuniones de ambas partes desde mediados del pasado año, crece el rumor de que EE.UU. podría aflojar las clavijas y retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual derivaría automáticamente en beneficios financieros internacionales para el régimen cubano.

A cambio, este podría liberar a los más de mil presos políticos que permanecen en sus cárceles y permitirles la salida del país, entre ellos a las decenas de manifestantes pacíficos condenados por participar en las históricas protestas del 11J en Cuba.