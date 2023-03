Daniel Ortega rompe relaciones con el Vaticano

El régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rompió relaciones diplomáticas con la Santa Sede este domingo, luego de que el Papa Francisco calificara de “dictadura hitleriana” al gobierno del país centroamericano, por haber condenado a un obispo a 26 años de prisión.

El gobierno habría adoptado la decisión después de que Infobae transmitiera la entrevista con las declaraciones de Francisco, quien caracterizó el régimen de Ortega como "un tipo de dictaduras groseras", según trascendió en una nota de Confidencial.

La representante sandinista ante la Santa Sede, Yara Suhyén Pérez Calero, habría comunicado verbalmente, en la Secretaría de Estado del Vaticano, la decisión de cerrar las misiones diplomáticas respectivas: la Nunciatura en Managua y la embajada nicaragüense en la Ciudad del Vaticano.

Las fuentes del Vaticano confirmaron al Confidencial que al representante de la Nunciatura en Managua le dieron una semana para irse del país, aunque el Vaticano no ha confirmado ni desmentido la noticia.

Sin embargo, poco tiempo después el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense informó que no se rompieron las relaciones sino que hay una suspensión de estas.

"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las Relaciones Diplomáticas", comunicó.

Este se trataría de un primer paso para la ruptura de las relaciones diplomáticas, aunque no ha sucedido.

Nicaragua no tiene un embajador ante la Santa Sede desde el 21 de septiembre de 2021, cuando Ortega canceló el nombramiento de Elliette Ortega Sotomayor, y sólo cuenta con una ministra consejera para las gestiones.

Con ello, Ortega pondría fin a un vínculo diplomático de al menos 115 años, e ingresaría al grupo de 13 países que no mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

En la entrevista ofrecida desde la Ciudad del Vaticano a Infobae, a propósito del décimo aniversario de su papado, el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica calificó al régimen de Daniel Ortega de "dictadura grosera" de tipo comunista o hitleriana, luego de que un tribunal de Nicaragua condenara a Rolando Álvarez, crítico del régimen de Ortega y obispo de la Diócesis de Matagalpa, a 26 años y cuatro meses de prisión, tras ser declarado culpable por delitos considerados "traición a la patria".

"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", expresó Francisco.

A finales de febrero, el mandatario nicaragüense expresó que "los obispos, los curas, los papas, son una mafia", una idea que el Papa tildó como retrógrada.

El obispo de Matagalpa fue detenido por las autoridades desde el 19 de agosto de 2022 en arresto domiciliario tras negarse a subir al avión junto a otros 222 presos políticos que fueron deportados a Estados Unidos.

Los deportados fueron declarados traidores a la patria, sancionados por delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, "quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”.

También despojó a 94 personas de la nacionalidad nicaragüense, entre ellas, los escritores Sergio Ramírez, Premio Cervantes (2017) y Gioconda Belli, quienes son residentes en el exterior.