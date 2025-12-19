Nicaragua autoriza el ingreso de naves, aviones y personal militar en su territorio con "fines de asistencia humanitaria"

Vídeos relacionados:

El gobierno de Nicaragua autorizó el ingreso, tránsito o estacionamiento en su territorio de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia, así como de Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela.

Un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta señala que la medida se aplicará entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, “con fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia”.

La disposición fue firmada por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

El decreto también contempla el tránsito o permanencia de efectivos, naves y aeronaves de los ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, países que integran la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

Según el documento, la presencia militar rusa participará junto al Comando de Operaciones Especiales del Ejército nicaragüense en intercambio de experiencias y ejercicios de adiestramiento vinculados a operaciones de ayuda humanitaria.

Además, se prevén acciones de intercambio y entrenamiento con la Fuerza Naval de Nicaragua en operaciones contra ilícitos en espacios marítimos del mar Caribe y en aguas jurisdiccionales del océano Pacífico, así como entrenamientos relacionados con búsqueda, salvamento y rescate ante emergencias o desastres naturales.

Lo más leído hoy:

El decreto autoriza la entrada de un número no precisado de militares, naves y aviones rusos durante el período señalado.

La misma fórmula de “intercambio y adiestramiento” se extiende a personal militar de Venezuela, enfocado en labores de seguridad, planeación de ejercicios humanitarios y atención ante desastres.

En el caso de Cuba y México, se menciona el ingreso para intercambio de experiencias y labores de carácter humanitario.

Para Estados Unidos, el decreto establece que el ingreso de personal, naves y aeronaves deberá ser previamente planificado y coordinado con el Ejército de Nicaragua, con el propósito de realizar operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda, salvamento y rescate por aire, mar y tierra, incluyendo atraques en puertos y aterrizajes en aeropuertos nacionales.

La medida deberá ser ratificada por el Parlamento, controlado por el oficialismo, según la información publicada.

Surge, además, en un momento de extrema tensión política por la creciente presencia militar de EE.UU. en aguas cercanas a Venezuela.