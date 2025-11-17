La ruta de Nicaragua sigue generando millones mientras miles de cubanos la usan para huir de la dictadura

Vídeos relacionados:

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue convirtiendo la desesperación de miles de cubanos en una fuente inagotable de ingresos que continúa engordando sus arcas, incluso cuando la presión internacional aumenta y Estados Unidos endurece su política contra Managua.

Mientras Washington advierte que el gobierno sandinista usa la migración como arma política, la ruta Managua-Honduras-México continúa activa y rentable, con los cubanos como su columna vertebral.

Los últimos datos revelados por el diario independiente La Prensa muestran que entre enero y julio de 2025, más de 21,000 migrantes con destino a Estados Unidos entraron a Honduras desde Nicaragua. El 83% eran cubanos.

La cifra confirma una tendencia sostenida, pese a las restricciones de EE.UU. y México, los cubanos siguen apostando por la vía nicaragüense como única salida ante la crisis y la represión del régimen de la isla.

Para Nicaragua, el flujo migratorio se ha convertido en una industria. Entre 2021 y 2024, Ortega eliminó los requisitos de visa para ciudadanos de Cuba, Haití y varias naciones africanas y asiáticas.

La decisión abrió las puertas a un negocio millonario basado en vuelos chárter, tarifas infladas y pagos obligatorios. Los migrantes pagaron entre 2,000 y 5,000 dólares por boleto para entrar a una república que no los quería como visitantes, sino como mercancía de paso.

Lo más leído hoy:

Solo entre enero y octubre de 2023, la Dirección General de Migración de Nicaragua recaudó cerca de 66 millones de dólares por estos movimientos.

Las cifras completas abruman con más de 400,000 cubanos usando la ruta Managua-Honduras-México entre 2021 y 2024, una avalancha humana que sostuvo la economía nicaragüense en medio del aislamiento internacional.

El negocio no se detuvo ni siquiera cuando Estados Unidos impuso sanciones a aerolíneas y operadores que facilitaban el tráfico. En 2024, la ruta seguía produciendo ganancias, con Managua convertida en un trampolín para quienes buscan llegar a la frontera sur.

Mientras Nicaragua lucraba, también vivía su propio éxodo. Más de 600,000 nicaragüenses han abandonado el país desde 2018 para escapar de la represión y el colapso económico.

La dictadura encontró en ese drama doble, la huida de los suyos y la llegada de extranjeros que cruzan de paso, una forma de sostenerse con remesas millonarias que superaron los 4,000 millones de dólares en 2023 y pagos migratorios que alimentan a la élite sandinista.

Este entramado económico ocurre en medio de la confrontación con Estados Unidos, que acusa a Ortega de facilitar el tráfico humano. La administración Trump anunció este año restricciones de visa contra más de 250 altos funcionarios nicaragüenses, señalando al régimen como “una amenaza para la seguridad” y acusándolo de convertir la migración irregular en un instrumento político.

Washington sostiene que Managua permite, e incluso promueve, la entrada de cubanos, haitianos, venezolanos y ciudadanos de otros países para enviarlos en masa a la frontera sur, presionando al sistema migratorio estadounidense. Es una acusación que se repite desde hace meses y que ahora llega respaldada por medidas diplomáticas más duras.

Honduras, que recibe el primer golpe del flujo migratorio, reportó un desplome del 90% en las entradas irregulares en 2025 respecto al año anterior debido a controles más estrictos en México y EE.UU.

Sin embargo, los cubanos siguen representando un volumen significativo con 16,790 hasta noviembre. La razón es evidente si Nicaragua mantiene la política de libre visado para los ciudadanos de la isla, un privilegio que se ha convertido en un salvavidas para unos y en un negocio para otros.

La ruta continúa, movida por la necesidad de los cubanos y por la voluntad del régimen Ortega-Murillo de seguir enriqueciéndose a costa de la tragedia migratoria regional. Y aunque el cerco internacional se estrecha, Managua parece decidida a mantener abierta una de las vías más lucrativas, y peligrosas, para llegar a México y a Estados Unidos.