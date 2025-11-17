Álvaro Uribe augura que el fin del régimen de Maduro arrastrará a los de Cuba y Nicaragua

Vídeos relacionados:

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez aseguró que la eventual caída de Nicolás Maduro provocará un "efecto dominó en la región" que acelerará el fin de los regímenes de Cuba y Nicaragua.

Sus declaraciones, realizadas en Miami durante un foro del Grupo IDEA -que reúne a exmandatarios iberoamericanos-, se enmarcan en un momento de tensión regional tras el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Uribe afirmó que la salida del gobernante venezolano no solo tendría repercusiones internas, sino que también impactaría de forma directa en las dictaduras aliadas de La Habana y Managua.

Pero además, el fin del régimen de Caracas podría influir en el rumbo político de Colombia de cara a las próximas elecciones.

Según él, una transformación en Venezuela podría despertar una nueva conciencia política en su país, donde el actual Gobierno de Gustavo Petro mantiene una cercanía peligrosa con el chavismo.

El exmandatario fue más lejos al asegurar que Colombia "corre el riesgo" de convertirse en objetivo de bombardeos, debido a lo que describió como la presencia de "terroristas" en su territorio y su "alianza" con el Gobierno de Maduro.

A su juicio, el despliegue estadounidense, reforzado tras la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, responde a una amenaza que también podría salpicar a Bogotá si no toma distancia.

"Corremos el riesgo de que alguien, en aras de su seguridad, lance bombas sobre el territorio de Colombia", advirtió Uribe durante su intervención en el Miami-Dade College.

Desde su perspectiva, el país enfrenta una disyuntiva clara: "o estamos con la criminalidad, con el neocomunismo, con el narcoterrorismo, o estamos con la democracia".

Para él, la prioridad debe ser la derrota de las organizaciones criminales, aunque ello implique el uso legítimo de la fuerza.

Sus palabras surgieron mientras Estados Unidos continúa una ofensiva marítima que ha dejado decenas de muertos desde septiembre en ataques contra lanchas que las autoridades estadounidenses señalan como cargadas de droga.

Uribe cuestionó lo que debe hacer un país cuando gobiernos vecinos "albergan terroristas" o "estimulan el narcotráfico", insinuando que esa permisividad termina convirtiéndose en una amenaza global.

El exmandatario también criticó de forma directa al presidente colombiano Gustavo Petro, a quien acusa de mantener una alianza política con Maduro y de exponer al país a riesgos innecesarios en la zona fronteriza.

La tensión se agravó recientemente luego de que Petro ordenara suspender comunicaciones con agencias de seguridad de EE.UU. hasta que cesaran los ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico.

Washington, por su parte, ha acusado tanto a Caracas como a Bogotá de promover el narcotráfico, mientras Petro ha calificado las acciones estadounidenses como "asesinatos" y "crímenes de guerra".

La reunión del Grupo IDEA tuvo como eje principal el análisis del "fin de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela".

En este escenario, Uribe insistió en que la región se encuentra en un punto crítico y sostuvo que la caída del régimen venezolano podría acelerar el derrumbe político de las otras dos naciones aliadas.

Para Uribe, el desenlace en Caracas marcará el futuro inmediato del continente.

Y si se concreta, asegura, podría desencadenar una recomposición política regional que alcance incluso a Colombia, un país que -en su opinión- debe decidir si continúa alineado con gobiernos que considera autoritarios o si se inclina por reforzar su compromiso con la democracia.