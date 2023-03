Conmoción en Cienfuegos por ahogamiento de joven de 22 años

Amigos del joven de 22 años Lazaro Pérez Acea han lamentado en las redes su muerte por ahogamiento tras caer de un Cienfuegos.

“Mi hermano me duele tanto tú partida, nos criamos juntos, estudiamos juntos, manteníamos comunicación, hoy nuestra familia se viste de tristeza y dolor”, comentó en Facebook Dany Christian Ramírez.

“Lazarito hermano nuestros amigos de toda la vida hoy no han dejado de escribirme, de llamarme, te lloramos y te vamos a recordar siempre, no vamos a olvidarte, no puedo expresar tanto dolor. Lázaro Perez Acea, te vamos a extrañar, Dios consuele la familia y les de la fortaleza”, agregó.

El post de Dany Christian Ramírez acumula más de una centena de comentarios, entre ellos de amigos y familiares que se unen a las expresiones de dolor.

“Mi hermano de crianza y escuela, juntos desde la primaria hasta terminada la escuela. No es fácil, está noticia hoy nos parte el corazón a todas nuestras familias”, expresó Onel García.

Pese a que algunos reportes afirmaban que el joven fue asesinado presuntamente para robarle una motorina, el hermano del joven se ha encargado de desmentirlos.

Facebook / “Denunciando los crímenes de Cuba”

“Lazaro Pérez Acea, de 22 años, fue golpeado brutalmente y lanzado de un puente para robarle una motoriza. Su cuerpo sin vida fue encontrado el día 13 de marzo en la provincia de Cienfuegos.”, aseguró Michaela Días García, en el grupo de Facebook “Denunciando los crímenes de Cuba”.

Sin embargo, el hermano del fallecido, Lyan Emilio Pérez Acea reaccionó a estos reportes, afirmando que su hermano “ni fue asesinado ni nada por el estilo, respeten el dolor ajeno, y no quieran sembrar caos entre los fallecidos y sus dolientes”.

Facebook / Lyan Emilio Pérez Acea

Hace unos días trascendió que un niño cubano de 9 años falleció en La Habana a causa de un posible infarto y su muerte dejó una profunda consternación en su comunidad.

El pequeño residía en La Jata, un barrio del municipio Guanabacoa y asistía a la escuela Gelacio Hernández.

En octubre pasado, por su parte, una emotiva caravana formada por decenas de motocicletas acompañó en la ciudad de Camagüey los restos mortales de Víctor Manuel del Valle Ramos, un motorista de apenas 19 años fallecido como consecuencia de un accidente.