Boncó Quiñongo hace las paces con La Diosa: "De todo se aprende"

El humorista Boncó Quiñongo afirmó que hizo las paces con la cantante La Diosa después de haberle pedido disculpas y que siguen siendo amigos como lo han sido durante más de 20 años.

Boncó compartió una directa en su perfil de Instagram, donde admitió que hizo algo muy negativo que luego lo llenó de vergüenza, y que por eso le pidió disculpas públicas a La Diosa, a su equipo de trabajo, su familia y sus seguidores.

"Quiero pasar página, porque ayer hablamos, ya ella me disculpó. Hablamos, nos reímos como los amigos que hemos sido por más de 20 años. He llegado a la conclusión de que todo se aprende, pero yo sé, y tengan en cuenta que la felicidad de nuestras vidas depende de la profundidad de nuestros arrepentimientos", aseguró.

Captura de Instagram / Boncó Quiñongo

El actor volvió a disculparse "con todo el amor del mundo", y aprovechó para invitar a sus fans al primer concierto de La Diosa en Miami, el próximo 22 de abril en el Watsco Center.

"Vamos a demostrar que los cubanos nos unimos, vinimos a echar pa'lante aquí, porque todos vinimos a lo mismo. Bendiciones, mi hermana, disculpa, y ya tú sabes, pa'lante. Nos vemos el 22 en el concierto, por abajo del agua, con la de 40 libras y con todo. A divertirnos, señores", concluyó.

La polémica entre ambos artistas surgió cuando Boncó acusó públicamente a la cantante de no querer ir a la radio de Miami, tras lo cual ella le dio una contundente respuesta que lo llevó a él a disculparse.

En los comentarios a las publicaciones de La Diosa en Facebook e Instagram, el humorista explicó las razones que lo llevaron a cuestionarla, y dijo que se trató de una "perreta", una "rabieta" porque no fue a la radio cuando él se lo pidió.

"Viendo así el video y cómo reaccionó La Diosa, solo me queda disculparme, porque así tampoco fue mi intención. Pero esa reacción mía es más un ataque de tarro porque La Diosa no fue a una invitación mía. Yo soy muy celoso con mis amistades y cuando creo que me hacen quedar mal me pongo así de bruto. No me cuidé y mira que yo trato de cuidarme de caer en bretes y chanchullos. En la vida real siempre he presumido de eso y esta vez la cagué", escribió el comediante.

Todo comenzó porque Boncó invitó a La Diosa a ir a la radio en un momento en el que ella todavía se estaba adaptando y no tenía incluso cómo ir a los sitios, por lo que dejó la invitación para más adelante. Esto no sentó muy bien al humorista, que llegó a decir que terceras personas estaban dirigiendo su carrera y aconsejándola para que no fuera a la radio.

Como respuesta, ella publico un video en el que dejó bien claro que tanto su equipo de trabajo como ella tienen muchas ganas de estar en la radio, y lamentó la actitud de alguien al que consideraba como un hermano.

"Estás exponiendo en redes sociales tus imaginaciones. Boncó. Cuando me escribiste fue al otro día de ir al mañanero de Alexander Otaola. Estaba totalmente perdida y no tenía cómo moverme y te lo dije sinceramente, pero eso no significaba que no quería ir. Te estaba pidiendo un espacio para organizarme", explicó la artista.

"Lo que más me duele de esto es que somos cubanos, que Boncó conoce bien mi historia y él era mi amigo. Y ver tanta dificultad para ver crecer mi carrera cuando quiero mejorar, lograr un Watsco, pasar a un nuevo nivel y representar Cuba y ver que no me apoyen. Es miserable, pero voy a seguir adelante porque todos los días de mi vida lucho por mis sueños", concluyó.

