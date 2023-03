La Diosa: "Para mí lo más importante es la libertad de Cuba, de mis cubanos"

El pasado domingo La Diosa tuvo una vez más la oportunidad de expresar abiertamente lo que piensa sobre el régimen cubano, durante el partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Cuba y Estados Unidos.

En una entrevista para la cadena Telemundo, la primera que concede a la televisión, la cantante cubana compartió lo que sintió en ese momento frente a un equipo que representaba a la dictadura pero no a ella.

“Me di el gusto de decirles a ellos, porque los tenía bien cerca, por qué callas, por qué aguantas, por qué haces todo lo que te digan, Patria y Vida no lo sabes decir”, aseguró la artista.

Para Dianelis Alfonso Cartaya “lo más importante en estos momentos es la libertad de Cuba, de mis cubanos”, y ese es el mensaje que llevó al juego del Clásico y el que no se cansa de manifestar desde que llegó a Miami el pasado enero.

La Diosa hizo alusión durante la entrevista a la censura y las trabas de las que fue objeto en Cuba: “Lo único que yo quería era cantar y no me dejaron, no hubo manera, no les importa”.

Un momento importante del diálogo fue cuando recordó las manifestaciones del 11 de julio de 2021: “Vi cómo le daban golpes a los cubanos, vi que no se respetaba absolutamente nada, fue un día bien triste”.

La posibilidad de viajar a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario lo define como una salvación: “Yo creo que si me hubiese quedado en Cuba, hubiera terminado presa”.

Aunque algunos la cuestionaron por no llevar la bandera cubana al partido del Clásico sino la estadounidense, la cantante dijo que ese equipo no la representaba y que Estados Unidos le ha devuelto la sonrisa, mientras los que gobiernan en Cuba solo la habían hecho llorar.

No portó la bandera de la isla pero sí un "Patria y Vida" dibujado en su rostro y un cartel exigiendo libertad.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.