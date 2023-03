Fallece joven cubano que estaba pendiente de una delicada operación en México

Amado Yosniel Méndez Linfernal, un joven cubano residente en Chile que enfermó de gravedad estando de visita en México, falleció este miércoles en la nación azteca mientras estaba en espera de una delicada cirugía.

La familia del joven de 26 años tiene la intención de repatriar su cuerpo a Cuba, según reportó la prensa mexicana.

Méndez Linfernal, quien se encontraba en coma inducido en el momento de su muerte, tenía una prótesis valvular aórtica y había ingresado el 10 de marzo, cuando comenzó a sentirse mal, en Hospital General de la ciudad de Mexicali, en el Estado de Baja California.

El diagnóstico determinó que tenía un hematoma peraaórtico y que la paraprótesis aórtica tenía una fisura. Ante la falta de recursos económicos, la familia del joven abrió una cuenta en la plataforma de recaudación GoFundMe para intentar llegar a la cifra que costaba una operación a corazón abierto.

La petición alcanzó a recaudar 3,524 dólares de un total de 30 mil previstos.

El joven requería una complicada intervención para una sustitución del arco aórtico con revascularización de tronco supraaórticos, así como prótesis para la revascularización de cada uno de los troncos supraaórticos.

La prensa mexicana, por su parte, reseñó que la cirugía que se requería no podía ser realizada ya que "en el Hospital General no contaban con la instrumentación" necesaria, y argumentaron que "seguían buscando un hospital de especialidades de tercer nivel" para llevar a cabo la intervención.

Sin embargo, el cuerpo del joven cubano no resistió la espera.

Hace un año Yosniel sufrió un trauma torácico con desgarro aórtico consecuencia de un accidente de tránsito con una motocicleta en Chile, lo que requirió la colocación de una endoprótesis aórtica en la nación sudamericana.

En redes sociales, familiares y allegados del joven se han mostrado destrozados en las últimas horas por su prematura pérdida.

"Se están haciendo los trámites para enviar su cuerpo para Cuba, para que mi familia: su abuela, mi hermana, mis sobrinos, mis hermanos, mi cuñado y todas las amistades le den su último adiós", escribió en Facebook Ivon Linfernay, la tía de Yosniel que abrió la petición en GoFundMe.

(Fuente: Captura de Facebook/Ivon Linfernay)

"De verdad no tengo palabras, esto no es fácil, todavía no lo creo, es muy duro. De verdad gracias gracias gracias a todos por su apoyo, EPD mi negrito como te decíamos", añadió.

Especialmente emotivo y conmovedor resulta el mensaje de despedida publicado por la pareja del joven fallecido.