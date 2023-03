Familia cubana queda en la calle tras derrumbe en el Vedado

Imágenes del siniestro Foto © Facebook / El Vedado de Hoy

Una familia cubana quedó en la calle tras el derrumbe sufrido este miércoles en su vivienda, en el capitalino barrio de El Vedado.

El siniestro ocurrió en la céntrica avenida de Línea, entre las calles 2 y 4, a unos pasos de otra importante arteria de la Habana: la avenida de Paseo.

Captura de pantalla Facebook / El Vedado de Hoy

Reportes en redes sociales indicaron que la familia afectada fue desalojada por las autoridades con la intención de reparar los daños ocasionados por el desplome del techo.

Imágenes compartidas por internautas cubanos dejaron ver el derrumbe ocurrido en el techo o cerramiento de un apartamento ubicado en la edificación.

Facebook / El Vedado de Hoy

Compuesto originalmente de cuatro apartamentos, el edificio afectado destaca por el sello arquitectónico propio de las edificaciones de este tipo en El Vedado: inmuebles bien construidos con materiales de primera calidad y excelentes acabados.

Tras el desalojo, las autoridades comunicaron a la familia que “les iban a habilitar unas naves en el círculo social Camilo C, para que pernoctaran y guardaran sus cosas”.

Facebook / El Vedado de Hoy

Según una usuaria del grupo de Facebook ‘El Vedado de Hoy’, la familia está recibiendo comida preparada, “pues quitaron el gas”. Asimismo, indicó que las autoridades habían prometido iniciar las obras de desescombro y rehabilitación del edificio cuanto antes.

Sin embargo, tras apuntalar la estructura colapsada durante la noche del miércoles, la víspera no se habían iniciado obras de ningún tipo en el inmueble.

Facebook / El Vedado de Hoy

“Anoche [miércoles] apuntalaron abajo para supuestamente demoler hoy. [Son las] 7:07 pm hora local; no se ha aparecido nadie más, no han demolido, no han dado respuesta concreta y los afectados están a la espera, sentados en la escalera del edificio continuo”, denunció la usuaria.

Otro internauta cubano que pasaba por la zona casi resulta detenido por la policía al tomar fotos del derrumbe, que luego compartió en redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Randol Doval

Aunque el colapso de edificaciones suele ser noticia con lamentable frecuencia en La Habana, los municipios más afectados suelen ser los de Habana Vieja y Centro Habana, donde se concentra el mayor volumen de edificaciones antiguas, reconvertidas en solares y otras soluciones habitacionales para vecinos generalmente de bajos recursos.

No obstante, barrios como El Vedado, señoriales y más modernos, también son noticia en ocasiones por derrumbes parciales o totales de viviendas.

Compuesto por núcleos familiares de mayor poder adquisitivo que los de otros barrios, los vecinos del Vedado suelen tener algo más recursos para el mantenimiento de sus viviendas, pero se ven afectados por los apagones, cortes de agua y la misma escasez de materiales de construcción que afecta a la entera población de Cuba.

A comienzos de marzo, habaneros reportaron en redes sociales el estado en que se encuentra el emblemático edifico art decó ubicado en la Calle 19 entre 8 y 10, en la barriada habanera de El Vedado, en peligro de derrumbe.

“Una enorme tristeza ver como ese patrimonio arquitectónico se esté cayendo a pedazos. Ojalá las autoridades pertinentes hagan algo al respecto”, lamentó un usuario.

Tras el paso del huracán Ian por la zona occidental de Cuba, internautas y organizaciones independientes de la sociedad civil de la isla reportaron derrumbes en una ciudadela del Vedado, y en un parqueo de Centro Habana.

“Derrumbe en ciudadela en el Consejo Popular Rampa, en Plaza de la Revolución. Calle I entre 9na y 11 en el Vedado. Los vecinos de este solar habían alertado en reiteradas ocasiones al presidente del consejo y al gobierno municipal, y nadie les brindó atención. Hasta ahora solo se reportan daños materiales”, reportó entonces el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa.

Después de meses denunciando a todos los niveles el estado de ruina de un edificio situado en las calles 6 y 1ra, a solo tres cuadras del hotel Cohíba, una vecina vio hacerse realidad sus peores temores al colapsar la escalera del inmueble en junio de 2022.

La calle Línea, una de las primeras arterias en la expansión urbanística de la capital hacia el Vedado, cuenta con edificaciones de antigüedad considerable, al igual que muchas otras calles aledañas.

A finales de enero de 2022, un grupo de habaneros, incluidos niños y ancianos, hizo público su temor por sus vidas y bienes, tras el derrumbe parcial de un edificio en la calle Línea e/ 12 y 14.

"Nadie viene, parece que están esperando a que haya un muerto", dijo una usuaria en un video compartido por redes sociales en el que puso el foco sobre la indolencia de las autoridades, apremiándoles para que acudieran en ayuda de los damnificados.