Pasajera de un crucero impactada tras encuentro con balseros: “No sé si estarán vivos”

La pasajera de un crucero Carnival relató la impactante experiencia de encontrar a balseros cubanos en alta mar que no quisieron ser rescatados y confiesa que aún le perturba pensar en si estarán o no vivos.

Esta pasajera, una cubanoamericana que se identifica en Facebook como Maga Yarelys, contó cómo la pasada semana, mientras pasaba sus vacaciones en un crucero presenció “cómo los cubanos arriesgan su vida con tal de salir de Cuba”.

“Si el barco no llega a auxiliar a estas personas no sé qué hubiese sido de ellos. De Pinar del Río y llevaban 9 días en el mar. Estábamos entre Cancún y Cuba. En el Golfo de México, pero ya nosotros habíamos dejado México detrás cómo a casi día y medio del barco”, relató la mujer, que incluyo en su post varios videos del encuentro con los balseros.

Maga Yarelys aseguró que los balseros “no quisieron montarse y el barco les dio toallas, agua y cajas de comida”. En los videos se puede comprobar, no obstante, cómo muchos de los pasajeros del crucero, presumiblemente de origen cubano, gritan palabras de aliento a los balseros.

“Pero después vimos a la guardia costera americana que vino a auxiliarlos y no sé si se montaron o no porque ellos iban decididos a no hacerlo. Estaban en aguas internacionales y si ellos no quieren el Coast Guard tiene que dejarlos ir, continuó su relato.

“Todavía no puedo sacarlos de mi cabeza porque no se si estarán vivos o no”, concluyó.

El caso de este grupo de al menos 12 balseros cubanos que viajaban en una embarcación casera y se cruzaron con el crucero Carnival Celebration el pasado viernes en aguas cercanas a Cayo Hueso ya había trascendido en las redes sociales.

Los migrantes se negaron a ser rescatados y solo aceptaron de parte de la tripulación agua y comida para seguir su travesía, relató la prensa local de Florida.

El capitán del barco alertó a la Guardia Costera de Estados Unidos sobre el encuentro con los migrantes, que tuvo lugar al oeste de Cuba, después de que el crucero zarpara de un puerto en Honduras.

Un portavoz de Carnival Cruise Line emitió un comunicado en la noche del viernes confirmando el relato de los testigos, pero no la notificación a la Guardia Costera de Estados Unidos.

El Carnival Celebration atracó en PortMiami el pasado domingo.

No es la primera vez en los últimos meses que un crucero se topa con balseros en altamar, aunque lo usual es que los migrantes opten por subirse a la embarcación.

A comienzos de enero un grupo de 19 balseros que viajaban a la deriva en el estrecho de Florida subieron al buque Celebrity Beyond, donde la tripulación les dio alimentos, agua y una manta para taparse, y les ofreció asistencia médica.

Pocos días después el Liberty of the Seas, un crucero de Royal Caribbean, rescató a otros 17 balseros que habían viajado a la deriva durante más de dos semanas.