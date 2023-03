Campesino cubano pierde cosecha de tomates por trabas burocráticas: “No les interesa el pueblo”

Un campesino cubano denunció que toda su cosecha de tomates se pudrió debido a trabas burocráticas y responsabilizó a los dirigentes cubanos a quienes “no les interesa el pueblo”.

En varios posts de Facebook, el agricultor Raúl Morales, de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CSS) Manuel Fajardo, en el municipio Encrucijada, provincia de Villa Clara relató tan lamentable situación y difundió imágenes de cómo se pudría su cosecha de tomates.

“En mi Cooperativa existen 11 puntos de ventas, no es lógico que mi producción de tomate se esté pudriendo en la finca, a pesar de que yo como campesino tengo creadas las condiciones para llevarla al punto, y ninguno me acepta el tomate, teniendo que regresar con las cajas”, se quejó Morales, en un post difundido el pasado martes.

Un día después, Morales agradeció, en otro post a quienes se preocupan por su situación y aseguró que no es la primera vez que pierde su producción.

“Por tanto nivel de irresponsabilidades de los directivos que se hacen llamar representantes del pueblo, que no les preocupa el pueblo para nada, es que esta producción y otras más siempre se me echan a perder. Esto es constante meses tras meses y años tras años, y en el caso de este tomate en específico, la lluvia lo termino destruyendo y ya no tiene solución”, precisó.

“Y estaba allí porque era contratado, esta imagen es real, espero que todas las autoridades que tienen que ver con esto se pronuncien al respecto para terminar con esta injusticia, porque el más afectado es nuestro humilde pueblo”, agregó.

En un post del pasado sábado, este campesino, visiblemente molesto, puesto que no ha recibido respuesta institucional, volvió a cargar contra los dirigentes cubanos.

“Les voy a seguir poniendo videos e imágenes para que vean qué poco le interesa o los dirigentes de Encrucijada que el pueblo tenga comida en su mesa. Me dejan botadas las producciones continuamente, principalmente tomate y arroz, después de que se destinan recursos. Los cuadros de los organismos políticos no se pronuncian ante tales hechos”, protestó.

Finalmente, este lunes, Morales dijo que todavía espera una respuesta de las autoridades a sus quejas y enfatizó en que culpa a los dirigentes de su municipio.

Había una orientación de la ANAP Nacional de que no se podían perder porque existían 11 puntos de venta en esa cooperativa y la industria no estaba comprando. A estos representantes del pueblo no les interesa el pueblo en lo absoluto, y mucho menos el sacrificio que hay que hacer para producir alimentos en estos momentos con las limitaciones de todos los recursos”, afirmó.

En un país que padece la escasez de alimentos e insumos, no es, sin embargo, extraño que se pierdan y desaprovechen cosechas debido a mecanismos de gestión y distribución ineficientes, centralizados y burocráticos.

En febrero trascendió que toneladas de orégano para la industria farmacéutica cubana se pierden en campos de la provincia Granma por falta de envases recolectores de la masa vegetal.

“Tengo más de 10 toneladas de orégano en mis manos echándose a perder. Este es un cultivo de ciclo corto que está a los 60 días de sembrado y cada 45 debes hacer un corte. Si empieza a madurar, pierde las hojas, poniendo en riesgo la cosecha y la obtención de productos medicinales”, apuntó el productor Ricardo Serrano Masquida al medio local oficialista La Demajagua.

En 2021, por su parte, un campesino cubano perdió una cosecha de coles porque la empresa estatal Acopio, encargada de recibir el producto, dijo que no tenía fuerza de trabajo para procesarla.

Héctor González, trabajador de la Cooperativa Pedro y Bienvenido, del municipio Minas, en Pinar del Río, perdió 1300 repollos de col debido a una falla burocrática. La empresa Acopio, perteneciente al consejo popular de Sumidero, rechazó la mercancía y tampoco se hizo cargo de la pérdida.