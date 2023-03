Apoyan a memeros cubanos víctimas de ataques por supuestas violaciones

Cubanos apoyaron en redes sociales a miembros de la comunidad de memeros que han recibido ataques en forma de falsas acusaciones por supuestas violaciones a menores de edad, señalando a la Seguridad del Estado.

"Yo no sé realmente quién está detrás de todo eso, pero sea quien sea, algún día le vas a tener que dar cuentas a Dios de todo lo malo que hiciste en la tierra", escribió en Facebook el joven Yoandi Palomino.

Palomino se ha vuelto viral en internet a partir de los videos que publica con su mamá, paciente oncológica, en la que mezcla el humor y el amor filial.

En otras publicaciones también ha pedido ayuda para la señora, que vive en una casa en pésimas condiciones sin que el gobierno haya dado una respuesta satisfactoria sus demandas.

"Será imposible dar con el esperpento que publicó dicha barbaridad, pero donde quiera que estés, si llegas a leer Ia publicación (sé que la vas a leer), quiero que sepas que lo que has hecho no está bien, ¿con qué resultado lo hiciste? ¡Eso no lo sé! Cobardes y mentirosos como tú son los únicos capaces de hacer el mal, que tratan de dañar la felicidad de otros que hacen el bien a base de chismes y bretes baratos, sin fundamento", acotó el joven.

Otros miembros de la comunidad de memeros de Cuba, e internautas en general, reaccionaron a las difamaciones en contra de Palomino, mostraron su apoyo incondicional y señalaron a la Seguridad del Estado de estar detrás de esta operación.

"La orden de ir a por todos nosotros está dada, esto sin dudas es un acto de la SE. Acusan a Yoandy Palomino de esto sin sentido , ya pasó esta semana con otro de nosotros. Resulta asqueroso la forma en que actúan los órganos represivos en Cuba", escribió la persona que administra la página Yisuz Memero.

La música Liliam Ojeda se mostró asombrada porque las falsas acusaciones se publican con una especie de modelo o plantilla.

"Las dos publicaciones son idénticas si quitamos los nombre propios. Incluso con los mismos errores ortográficos. No es gracioso, tanto si es un chiste como si no lo es. En serio, tienen que parar", destacó.

El administrador de Kubano Plus, otra página de Facebook que comparte contenido de humor político y social en forma de memes, advirtió que denunciaría a la empresa Meta todos los mensajes similares y pidió a otros que hicieran lo mismo.

"Cuando vean algún post de esta índole ya saben de antemano que es algo mecanizado en contra de los memeros", agregó.

Los perfiles de memeros en Cuba, que pueden ser anónimos o no, son responsables de generar muchísimo contenido visual en redes sociales, con un alto alcance.

Sus publicaciones abordan un amplio espectro político y social, y uno de los temas más compartidos es aquel que tiene como centro a figuras como Miguel Díaz-Canel o su esposa Lis Cuesta.

La comunidad de memeros cubanos es heterogénea y para la contrainteligencia se ha convertido en un blanco de ataques personalizados, con amenazas, interrogatorios y citaciones policiales.

Yisuz Memero relató que en octubre de 2021, cuando la plataforma Archipiélago convocó a una marcha pacífica, fue citado por la Seguridad del Estado, para incitarle a no participar, pero con amenazas y falsas denuncias.

La persona que administra la cuenta San memero, exgraduado de la Universidad de Ciencias Informática (UCI), de La Habana, relató que los profesores de esa casa de altos estudios colaboran con la contrainteligencia cubana y cómo el fue víctima de actos de represión tras las protestas del 11J.

"No me interesa dedicar mi contenido a la política, porque no es el objetivo, esta cuenta es de humor, desde Cuba lo fue, el objetivo es defender ese sector de humor independiente en Cuba para que todos sepan, que sí, en Cuba, te acosan y te amenazan de cárcel por hacer un meme", dijo.