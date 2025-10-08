Así no se tumban los cocos, papá: La definición perfecta de “cocotazo”

Un intento poco ortodoxo de recolectar cocos terminó en un desastre tan predecible como viral. En un video compartido en Instagram por la cuenta @onlyindade, se puede ver a dos hombres improvisando una peligrosa estrategia para alcanzar un racimo de cocos sin herramientas ni sentido común.

Mientras uno sube descalzo y sin protección a una caseta aledaña al tronco de la palma, el otro espera abajo, con los brazos abiertos, aparentemente convencido de que puede atrapar una lluvia de cocos con el pecho. Spoiler alert: no puede.

En cuestión de segundos, el racimo cae entero y golpea de lleno al voluntario de abajo, quien termina en el suelo entre carcajadas virtuales y cocos rodando por todas partes. Las imágenes han generado una ola de comentarios que van desde la burla hasta la preocupación.

“Cocotasssoooo”, escribió un usuario. Otro remató: “Yo abriéndole los brazos al amor”, mientras que alguien más bromeó: “Ese gringo nunca había venido al Caribe”.

El humor colectivo no perdonó: “Pensó que eran uvas”, “Lo descocotó literal” o “Le cayó el matrimonio entero” fueron algunos de los más de mil comentarios que inundaron el post.

La escena también provocó reflexiones sarcásticas sobre Darwin y la evolución: “Estos son los que venden coco frío a 7 dólares en la Calle 8”, o “Estas personas votan”, ironizó otro perfil.

Más allá de las risas, el clip funciona como una clase práctica sobre lo que no se debe hacer al manipular frutas pesadas que caen desde las alturas. El video también es la definición visual perfecta de la palabra “cocotazo”: un golpe seco, inesperado y dolorosamente inevitable.

Con cientos de visualizaciones, la secuencia ya forma parte del folklore digital que retrata esa mezcla de osadía y torpeza humana que tanto gusta en internet. Y aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños mayores, seguro que al menos uno de los protagonistas aprendió la lección… por las malas.