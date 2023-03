Barberos cubanos cortan gratis y recaudan donaciones para niños con cáncer en Holguín

Cinco barberos cubanos decidieron hacer cortes de cabellos gratis para recaudar fondos para niños enfermos de cáncer en Holguín, según información trascendida en redes.

La iniciativa comenzó tras una discusión en un grupo de barbería sobre el alza de los precios en la isla, que terminó con la propuesta de pelar gratis para donar las aportaciones voluntarias a los niños que están en la sala de oncología del pediátrico de la ciudad de Holguín.

“Ayer 27 de marzo se dio un gran paso, comenzamos un proyecto de donaciones para los que saben querer (los niños del pediátrico, oncología)...Todo comenzó en un grupo de barbería cuando discutíamos sobre la subida de los precios ...Hubo mucha discordia entre nosotros y de pronto sale un comentario: ‘Deberíamos de hacerlo gratis a personas necesitadas y dejar de pensar tanto en nosotros’", relató este martes en Facebook uno de los barberos que participa en la iniciativa, que se identifica como Alejandro Vargas Torres.

Captura Facebook/Alejandro Vargas Torres

La propuesta terminó con cinco barberos pelando gratis este lunes en el parque San José de la ciudad holguinera, contó, además, Vargas Torres.

Según la publicación, pueden participar todas las personas que quieran y no se les cobra por el corte del cabello. “Cada cual aporta su granito de arena... Ayer logramos recaudar 5,000 pesos”, aseguró el barbero.

También refieren que el próximo lunes estará en el mismo lugar para ir al siguiente día a llevar las donaciones a los niños enfermos de cáncer en el hospital de esa ciudad.

En los comentarios de la publicación los usuarios agradecieron el gesto de los jóvenes barberos, además de considerla como un “bello gesto”.

Captura Facebook/Dany Barber

En octubre de 2022, trascendió una iniciativa similar cuando un joven barbero regaló un corte de pelo a un cubano que pedía dinero en una calle de La Habana.

Junior Barber, como se identificó el barbero en su perfil de Facebook, manifestó haber sentido una gran satisfacción luego de arreglarle el cabello al señor en situación de calle, que desde enero no se cortaba el pelo.

“Me le acerqué y le dije que me dejara hacerle un corte y su mirada fue algo que me llegó al corazón, fue una mirada de alegría y solo sabía decirme que Dios me bendiga, eso me causó una alegría enorme”, escribió en su post de Facebook el joven, quien adjuntó también fotos del arreglo.

En medio de la acera plantó su banco y con la máquina automática en la mano inició el proceso.

Captura Facebook/Dany Barber

A los curiosos que pasaron por el lugar y preguntaron el costo del arreglo, dijo Junior, él les respondía que era gratis, y los cubanos le deseaban “muchas cosas buenas”.

“El puro solo sabía agradecerme y cuando me despedí me apretaba fuerte la mano diciéndome que Dios me bendiga y sé que él me bendice cada día de este mundo”, agregó el barbero.

Los internautas que aplaudieron su acto, lo felicitaron y le dedicaron palabras de afecto.

“Si todos los seres humanos hicieran un minuto de bien cada 24 horas, la humanidad no estuviera sufriendo el 80% de lo que padece”, afirmó un usuario de Facebook.

También a principios de este año, otro barbero cubano residente en Paraguay, Carlos Travieso, conmovió a cientos de usuarios en redes sociales tras dar a conocer que daría servicio gratuito a personas necesitadas en su establecimiento privado.

Según la información, la intención era que estas acciones se contagiaran a otros negocios de la ciudad; y los internautas respondieron a este gesto con emotivos comentarios y agradecimiento.

"'Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano', Martín Luther King", recordó uno de ellos.

"El mundo está falta de amor"; "Qué grande son @barberosdelopez, felicidades x tan noble gesto, se nota que no todo está podrido en esta sociedad"; y "Lloré tres veces de la felicidad", fueron algunos de los comentarios.

"Este es el marketing que queremos ver", dijo otro usuario de Twitter en respuesta a las personas que, incrédulas, cuestionaron la intención de los videos.

Varios clientes de Los Barberos de López, como se nombra el local de Travieso, afirmaron que se trata de uno de los mejores establecimientos de su tipo en la capital paraguaya.