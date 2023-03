Piden ayuda para adolescente cubano que lleva meses esperando ser operado por una hernia

Un cubano pidió ayuda para un adolescente que lleva meses esperando por una operación que le elimine una gran hernia que tiene en un testículo.

Alberto Rey compartió en su muro de Facebook el caso de un joven de su comunidad religiosa con dificultades físicas y metales, que desde hace casi un año tiene una hernia ya casi le impide caminar, le causa dolores y hasta convulsiones por la alteración que le producen las molestias.

Captura de Facebook / Alberto Rey

Según Rey, el fin de semana pasado, en el parque de su barrio, mientras se desarrollaban las elecciones, sorpresivamente se instalaron un grupo de médicos por especialidad, para atender a la población, y él aprovechó para plantear el caso del enfermo.

"Estaban ahí el director de salud provincial, la directora del municipio y otros, más un equipo de doctores por especialidad, con la orientación de atender a la población, como parte de la tarea de estímulo en tiempo de elecciones", relató.

Rey relató que el menor ha sido atendido con expediente clínico abierto durante seis meses, en espera para ser operado por la gravedad del caso y su condición diferenciada. Pero lo único que hacen es aplazarle la intervención y enviarlo para su casa, mientras aparecen otros casos.

"Esta comisión me atendió muy gentilmente y me prometieron, por la agudeza del caso, que este lunes 27 de marzo nos avisarían, apuntando mi número de teléfono y nombre del niño, su dolencia y qué médico lo trató. Con aparente seguridad, pero no ha sido así", dijo.

"Creo, que dado el caso, y la actividad que se desarrolló allí, no haya sido solamente para hacer algo, como parte de los comicios electorales, y se le brinde la atención requerida y sobre todo, prometida, por respeto a la palabra dada de atención a un niño en delicado estado. Gracias y ojalá se llegue a alguna entidad que haga respetar este caso...", concluyó.

El hombre compartió, además, un video de la madre del enfermo, quien relató que ha ido tres veces al hospital, pero siempre le dicen que no hay nada para atenderlo.

"El cirujano lo ha atendido bien, pero no tiene nada con qué trabajar con el niño, y él a cada rato eso se le inflama, le da fiebre, le da muchos dolores, que no duerme por eso, y yo tengo mucha preocupación porque no he podido hacerle nada", lamentó.

"Ya lleva con eso más de seis meses", precisó.