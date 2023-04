Extirpan tumor de 11 libras a hombre de Isla de la Juventud

Médicos cubanos extirparon un tumor de 11 libras a un paciente de Isla de la Juventud en una operación quirúrgica que duró una hora y 15 minutos.

El paciente, un hombre de 38 años residente en el municipio especial, padece de “neurofibromatosis, una enfermedad genética en el cual se forman tumores benignos en toda la piel”, indicó en sus redes sociales Islavisión.

Al parecer, una de estas tumoraciones “apareció dentro del abdomen y creció de manera significativa”, al punto de comprometer la vida del paciente, identificado por el medio oficialista como Alber Mayo Hidalgo.

Según explicó el especialista de primer grado en Cirugía General, Iván Baigorría Ortega, el hombre “llegó a la consulta de cirugía del Hospital Héroes del Baire con un gran aumento de volumen a nivel del abdomen”.

“Se tactó (sic) una tumoración gigante en esa zona, y se le indicaron los estudios que se podían hacer en la Isla de la Juventud”, declaró el cirujano al citado medio.

Una exploración con ultrasonido permitió observar “una gran masa que se proyectaba en el retroperitoneo (área en la parte posterior del abdomen), y que comprimía estructuras dentro de la cavidad”.

Tras remitirlo a La Habana “para más estudios”, los especialistas llegaron a la conclusión de que “no había compromiso con otras estructuras (sic)”.

La información oficial no da cuenta de los plazos de tiempo transcurridos durante el estudio y diagnóstico del paciente. Luego de practicadas las pruebas diagnósticas, “el paciente comenzó a presentar mucho dolor, apenas podía dormir, comer y se decidió el ingreso para el tratamiento quirúrgico”.

“Fue una operación que pensamos que iba a llevar varias horas en el salón, pero duró una hora y 15 minutos. Se pudo resecar completamente el tumor, que pesaba alrededor de 11 libras, lo más probable es que sea benigno, en relación con su enfermedad de base, pero debemos esperar el resultado de la biopsia”, indicó Baigorría Ortega.

Mayo Hidalgo recibió el alta médica en la mañana de este lunes. Según Islavisión “logró recuperarse de manera satisfactoria… con la ayuda del personal médico y de su familia… en la sala de cirugía de la principal instalación sanitaria de la Isla de la Juventud”.

“La verdad es que no contaban conmigo, pero aquí estoy, gracias al equipo médico y en especial al cirujano Iván, que puso sus manos sobre mí y me salvó, me dio otra oportunidad para vivir. Siempre estaré agradecido”, declaró el paciente una vez recuperado de la intervención.

El oficialista canal de televisión local no desaprovechó la ocasión de mostrar el caso como un logro de “los médicos pineros” que “enaltecen la medicina cubana… en tiempos tan difíciles como los actuales”.

Los profesionales del sistema público de salud cubano “son el sol que les mantiene a pacientes y familiares cálidas las esperanzas y los deseos de aferrarse a la vida”, añadió Islavisión.

“Nosotros tenemos una vocación humanista, creo que eso es lo que distingue a los profesionales cubanos donde quiera que estemos. No hay mayor satisfacción que encontrar a un paciente en la calle y que nos salude con alegría, con cariño. Para mí para toda la gloria del mundo cabe en una sonrisa, en un gesto de gratitud”, terminó diciendo para el medio oficialista el cirujano que extirpó el tumor de 11 libras.

En abril del año pasado, médicos del hospital materno Ramón González Coro, en La Habana, extirparon con éxito un tumor gigante del abdomen de una bebé que aún está en el vientre de su madre.

A las 35 semanas de gestación, se le hizo una punción a la bebé que atravesó el vientre materno, y se succionó el quiste gigante, de una libra de peso y que ocupaba casi 300 centímetros cúbicos del ovario del feto.

Recientemente, a raíz de la queja de una cubana porque su tío -un anciano con cáncer en la mandíbula- no podía ser intervenido en Villa Clara por falta de médicos maxilofaciales para poder operar en la provincia, el Gremio Médico Cubano Libre reveló que más tres millones de intervenciones quirúrgicas no han podido ser realizadas por falta de especialista y personal de salud calificado.

Según la organización, se trata de una situación reiterada que el régimen justifica con el "robo de talentos", y contrastó la versión oficial con una información de la dirección de salud de Villa Clara, que expone con orgullo en sus redes que actualmente más de 30,407 profesionales de la salud cubana laboran en 66 naciones.