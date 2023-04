Sobreviviente de derrumbe en la CTE Antonio Guiteras: "Era como estar enterrado vivo"

Ángel Dionis Pérez Montolla, el primero de los dos obreros rescatados tras el accidente ocurrido el viernes por la tarde en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, describió los angustiosos momentos que vivió antes de que lo sacaran de debajo de los escombros.

Ángel, de 30 años, relató al periódico local Girón que el derrumbe sucedió muy rápido. Él quedó atrapado sin poderse mover, pero algo que tuvo a su favor es nunca perdió el conocimiento.

"Es como estar enterrado vivo, es como estar en un hueco metido y que le echen tierra arriba, o algo peor. Me dio por gritar y grité, y me di cuenta que cuando gritaba el polvo entraba, y dije: 'Yo no puedo perder el aire que tengo aquí, yo tengo que calmarme, al menos estoy vivo, no me he muerto", confesó.

Ángel contó que oyó entrar a un muchacho, y en ese momento ocurrió otro derrumbe en la chimenea de 110 metros de altura de la termoeléctrica.

"Me decía: 'No te desesperes, que yo te voy a sacar'. Pero no me veía, estaba parado arriba de mí. Y yo fui sacando ladrillo a ladrillo con una mano, y una pala que se me enterró en la pierna, el palo sí sobresalía, pero yo no miraba para arriba, porque el casco se trancó entre la pared y los ladrillos, y gracias a eso no me desnucó", señaló.

El herido empezó a quitarse los ladrillos poco a poco, empujándolos con la mano que podía mover. Cuando logró sacar el brazo, comenzó a quitarle los ladrillos que tenía arriba de la cabeza.

"Cuando me quité lo del casco, entró aire. Ya vine a respirar y empecé a gritar", subrayó.

Ángel siguió gritando a pesar del gran dolor que tenía en las piernas, hasta que logró tirar el casco hacia arriba, y el muchacho lo vio.

"Me dijo: 'Coño, dame la mano, tócame, no te duermas, no te duermas'. Empezó a conmigo a sacar ladrillos, él sacando un ladrillo, yo otro, y yo explicándole: 'Toca aquí, saca aquí'. Hasta que al final le dije: 'Si me puedes parar, porque no siento las piernas, yo logro sacar un pie'. Y pa'lante y pa'trás, él me fue quitando los ladrillos, logré sacar un pie y le dije: 'Tengo una pierna buena, vamos a ver si la otra me responde'. Y me sacó unos ladrillos que tenía ahí y sacó la pierna, me paré, pero las piernas no aguantaron, me caí y me sacaron", relató.

"Hace falta que los compañeros míos, que faltan dos, estén vivos", añadió.

Ángel Dionis se recupera de sus heridas en el Hospital Faustino Pérez de Matanzas, adonde llegó con varias lesiones: trauma craneal simple y luxación de cabeza y radio derecho, que no representan peligro para su vida.

"Estará en observación por 24 horas", explicó Taymí Martínez Naranjo, directora de la institución hospitalaria.

Minutos después llegó al hospital Maikel López Navarro, un segundo trabajador rescatado, que sufrió fractura de pelvis.

El viernes, a las 7:19 pm, rescatistas recuperaron el cuerpo sin vida de Alexis Bernardo Labrada Junco, otro de los cuatro trabajadores que quedaron sepultados tras el derrumbe en la chimenea de la Guiteras.

El departamento de Medicina Legal del Hospital Faustino Pérez confirmó el deceso de Labrada Junco, de 47 años, natural de Granma y residente en el municipio de Matanzas.