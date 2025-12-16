Crisis energética cubana se agrava: Déficit de casi 2,000 MW mantiene a más de medio país sin luz

Imagen de referencia creada con IA y Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas

Cuba amaneció este martes sumida en otro día de apagones masivos, con un déficit eléctrico que rozó los 2,000 MW durante el lunes y mantiene a más de la mitad del país sin suministro eléctrico estable.

Según el parte oficial emitido este martes por la Unión Eléctrica (UNE), el servicio se vio afectado las 24 horas de la jornada anterior, alcanzando una máxima afectación de 2,007 MW a las 18:40 horas, en lo que constituye uno de los picos más altos del mes.

La empresa estatal reconoció que el sistema continúa operando al límite, con una disponibilidad de apenas 1,420 MW frente a una demanda nacional de 2,350 MW, lo que deja 950 MW fuera de servicio, es decir, casi el 40 % del país sin electricidad desde el amanecer.

Para el horario del mediodía, se prevé una afectación de 1,100 MW, pese al aporte de los 33 parques solares fotovoltaicos con los que el régimen cubano pretende estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante las horas de máxima exposición solar.

El sistema eléctrico cubano continúa enfrentando una combinación de averías, mantenimiento forzoso y carencias de combustible que hunden aún más la capacidad de generación.

Permanecen fuera de servicio por avería la Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, la Unidad 5 de Nuevitas, las Unidades 5 y 6 de la Antonio Maceo y la Unidad 2 de Felton, mientras que otras cuatro unidades —en Mariel, Santa Cruz y Cienfuegos— están detenidas por mantenimiento programado.

A ello se suman 398 MW de limitaciones térmicas y 1,000 MW indisponibles por falta de combustible y lubricantes, un problema crónico que el gobierno sigue sin resolver, a pesar de su promesa a comienzos de año de recuperar 400 megavatios de generación distribuida tras firmar un acuerdo con China.

En total, casi 1,400 MW del parque generador nacional están inactivos por causas técnicas o logísticas.

Para el horario pico nocturno, la UNE prevé una disponibilidad de apenas 1,440 MW frente a una demanda estimada de 3,350 MW, lo que implicará un déficit de 1,910 MW y una afectación de hasta 1,940 MW, según el propio parte.

Con estos datos, el SEN cubano acumula ya 16 días consecutivos en “rojo permanente”, sin que se vislumbre mejoría a corto plazo. Cada jornada que pasa confirma que el país vive la peor crisis eléctrica del año, y que la luz en Cuba se ha convertido en un lujo intermitente y desesperante.