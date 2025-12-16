Cuba al borde del apagón general tras salida de otra unidad clave del sistema eléctrico

Vídeos relacionados:
La Unión Eléctrica (UNE) informó este martes que a las 16:00 horas salió de servicio la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, debido a un salidero de aceite en el pedestal de la turbina.
El nuevo fallo agrava aún más la crítica situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), que en los últimos días ha operado con déficits históricos superiores a los 1,800 MW, dejando a gran parte del país sometido a apagones prolongados y rotativos.
La salida de esta unidad se produce cuando el sistema ya se encuentra al límite de su capacidad, aumentando el riesgo de un apagón general si se produce cualquier otra avería significativa durante el horario pico nocturno.
Hasta el momento, la UNE no ha precisado cuánto tiempo permanecerá fuera de servicio la unidad afectada. Mientras tanto, la población cubana enfrenta una jornada más de incertidumbre energética, con un sistema frágil y altamente vulnerable a fallas en cadena.
Un fallo tras otro: no hay tranquilidad
Hace solo unos minutos, la UNE había informado que logró sincronizar al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) los motores de Mariel, la patana flotante de Regla y la Unidad 4 de Energás Boca de Jaruco, mientras que la Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez se encontraba con la caldera encendida.
El anuncio en Facebook fue presentado como una señal positiva en medio de la crisis energética. Sin embargo, la realidad en las calles de La Habana dista del optimismo oficial. Decenas de usuarios comentaron en la propia publicación de la UNE que continuaban sin servicio eléctrico, pese a la supuesta recuperación parcial de la generación.
Una avería masiva agravó la crisis en la capital
Ese anuncio se produjo dos horas después de que una avería masiva en las redes eléctricas de 110 kV provocara nuevas interrupciones del servicio en La Habana alrededor de las 13:32 horas. Según la información oficial, el fallo ocasionó la salida repentina de varias unidades clave, entre ellas:
La Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez (Mariel)
Los motores de respaldo del Mariel
La patana de Regla
Una máquina de Energás Boca de Jaruco
La estatal precisó posteriormente que el evento provocó una afectación total de 215 MW en la capital y zonas cercanas, agravando aún más la frágil estabilidad del SEN.
Apagones récord y un sistema al límite
Este nuevo incidente ocurre en medio de la peor crisis energética que atraviesa Cuba en años recientes. El país acumula 16 días consecutivos con déficits superiores a los 1,800 MW, una cifra que evidencia el colapso estructural del sistema eléctrico.
Solo el día anterior, la afectación máxima alcanzó los 2,007 MW a las 18:40 horas, dejando a más de la mitad del territorio nacional sin electricidad durante varias horas. En La Habana y el occidente del país, los apagones se han vuelto constantes, prolongados e impredecibles, afectando hogares, centros de trabajo, hospitales y servicios básicos.
Incertidumbre para el horario pico
La avería de este martes amenaza con empeorar el panorama para el horario pico nocturno, cuando la UNE ya había previsto un déficit superior a los 1,900 MW, incluso antes de este nuevo fallo.
Hasta el momento, no se han explicado las causas exactas de la avería en las redes de alta tensión. Mientras tanto, miles de habaneros enfrentan otro día de calor, oscuridad y frustración, con un sistema eléctrico que sobrevive a base de parches temporales, anuncios optimistas y una precariedad que no deja de profundizarse.
