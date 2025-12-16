Sincronizan tres unidades pero La Habana continúa a oscuras

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) informó este martes que logró sincronizar al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) los motores de Mariel, la patana flotante de Regla y la Unidad 4 de Energás Boca de Jaruco, mientras que la Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez se encontraba con la caldera encendida.

El anuncio en Facebook fue presentado como una señal positiva en medio de la crisis energética. Sin embargo, la realidad en las calles de La Habana dista del optimismo oficial. Decenas de usuarios comentaron en la propia publicación de la UNE que continuaban sin servicio eléctrico, pese a la supuesta recuperación parcial de la generación.

Una avería masiva agravó la crisis en la capital

El anuncio de la UNE se produjo dos horas después de que una avería masiva en las redes eléctricas de 110 kV provocara nuevas interrupciones del servicio en La Habana alrededor de las 13:32 horas. Según la información oficial, el fallo ocasionó la salida repentina de varias unidades clave, entre ellas:

La Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez (Mariel)

Los motores de respaldo del Mariel

La patana de Regla

Una máquina de Energás Boca de Jaruco

La estatal precisó posteriormente que el evento provocó una afectación total de 215 MW en la capital y zonas cercanas, agravando aún más la frágil estabilidad del SEN.

Apagones récord y un sistema al límite

Este nuevo incidente ocurre en medio de la peor crisis energética que atraviesa Cuba en años recientes. El país acumula 16 días consecutivos con déficits superiores a los 1,800 MW, una cifra que evidencia el colapso estructural del sistema eléctrico.

Solo el día anterior, la afectación máxima alcanzó los 2,007 MW a las 18:40 horas, dejando a más de la mitad del territorio nacional sin electricidad durante varias horas. En La Habana y el occidente del país, los apagones se han vuelto constantes, prolongados e impredecibles, afectando hogares, centros de trabajo, hospitales y servicios básicos.

Incertidumbre para el horario pico

La avería de este martes amenaza con empeorar el panorama para el horario pico nocturno, cuando la UNE ya había previsto un déficit superior a los 1,900 MW, incluso antes de este nuevo fallo.

Hasta el momento, no se han explicado las causas exactas de la avería en las redes de alta tensión. Mientras tanto, miles de habaneros enfrentan otro día de calor, oscuridad y frustración, con un sistema eléctrico que sobrevive a base de parches temporales, anuncios optimistas y una precariedad que no deja de profundizarse.