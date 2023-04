EcuRed destierra a Ulises Toirac a Miami

El portal oficialista cubano EcuRed acaba de desterrar al humorista Ulises Toirac a Miami.

El popular comediante comentó el hecho en su muro de Facebook, y una visita al medio estatal lo confirma: al revisar la información sobre el actor, aparece que reside en la ciudad floridana.

Captura de Facebook / EcuRed

"Aparentemente estoy de cuerpo presente pero para la humanidad, mi ser está en Miami. ¡Tiene que ser! Porque EcuRed es 'nuestra' Wikipedia, diseñada para combatir la desinformación. Así que no estoy en Cuba...", se burló.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Toirac subrayó que sigue en Cuba lidiando con todo lo que ello implica: la lenta velocidad de Internet, las tiendas en MLC, los taxis...

"O sea, que estoy en Miami pero mi mente sufre un complejo retardo-temporal que me hace imaginar que sigo en la Habana. El trauma continuo pesa...", ironizó.

Ulises añadió que se puso a dar vueltas en la "Wikipedia Antidesinformación" y resulta que su amigo, el actor Luis Alberto García, también aparece como que reside en Estados Unidos.

En su opinión, la gente como él y Luis Alberto, que no dejan "pasar bola", están siendo permutadas digitalmente, como una especie de invitación a irse del país.

"¿Será que a nivel de Gobierno y secretamente nos consiguieron sponsor en la parolería y nos quieren dar la sorpresa cuando se acabe el papeleo? Naaa.... No jodaaaaaa, así no se juega, mi gente. Coño, avisen, que uno tiene '60 años aproximadamente', como dice abajo de la foto de cuando tenía 30", advirtió con sarcasmo.

"No sé pa' qué coño me meto a leer la EcuRed, si a mi me abre perfectamente la Wikipedia... Ahora... Manda carajo... ¡Qué nervios!", escribió con tono burlón.

EcuRed, que se define como un proyecto de enciclopedia colaborativa en red del gobierno, acostumbra a cambiar las fichas de personas críticas con el régimen.