Tekashi dice que no se quiere meter en política cuando le preguntan por la libertad de Cuba

Tekashi 6ix9ine ha dejado muy claro que su mundo es el de la música y quiere mantenerse alejado por completo de la política, y esa postura también incluye lo relacionado con Cuba.

En una entrevista reciente, a propósito de su colaboración con Lenier Mesa “Leyenda viva”, le preguntaron al rapero estadounidense-mexicano si le gustaría ver a Cuba libre en un futuro, y aunque en un principio no comprendía muy bien la pregunta, después expuso su punto de vista.

“Yo soy una gente que le gusta el amor, la vida y no me quiero meter mucho en lo político de Cuba porque yo soy un residente de Estados Unidos”, aseveró el cantante.

En sus declaraciones Tekashi añadió que “no le gusta lo político porque después me meto en problemas. Me gusta el amor, que siga el amor. Cuando la gente habla de lo político después se mete en problemas y yo quisiera regresar a Cuba”.

El rapero dijo a la conductora del programa que esas preguntas son muy delicadas porque después lo meten en líos: “Yo no soy presidente de Estados Unidos, yo no soy presidente de Cuba. Yo no puedo hacer cambios, yo solo puedo enseñar el camino y el amor que tengo para la gente de Cuba”.

Más allá de la postura de Tekashi, el videoclip de “Leyenda viva” filmado en Cuba y con 18 millones de reproducciones en YouTube, ha generado mucha polémica.

Muchos celebraron el gesto del artista de repartir miles de dólares entre los pobladores de Pinar el Río y lo vieron como algo humilde de su parte, incluso Lenier Mesa dijo en una entrevista que Tekashi hizo lo que no ha hecho ningún artista cubano.

Para otros, sin embargo, fue algo denigrante; ir a la isla a “hacer millones con la miseria cubana”, llevar la bandera cubana sobre los hombros en el videoclip cuando hay presos políticos en Cuba por hacer performance con ella, y hasta cuestionan que le permitieran grabar un video en el país mientras artistas cubanos no puede ni viajar a su tierra.

