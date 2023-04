Activista cubano estalla contra Díaz-Canel por falta de comida, electricidad y agua

El activista cubano Andrés Guelmes, residente en Baire, municipio Contramaestre, en Santiago de Cuba, estalló contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel por tener al pueblo en la absoluta miseria.

"Estoy en el poblado de Baire. Quiero decirle a Díaz-Canel, a su gobierno de facto que nos ha quitado nuestros sueños, que no hay corriente en este pueblo (...) no podemos comer y llevamos 40 días sin agua", dijo Guelmes en un video compartido por la activista Ismary Bacallao en Twitter.

Guelmes denunció la escasez de alimentos en Cuba, la crisis energética que deja continuos apagones, los problemas que sufre la población con el abasto de agua, así como los altos precios en todos los productos y servicios por la inflación que generan las erradas políticas económicas del régimen.

"No hay comida, no hay qué comer. También tenemos que vivir sin agua. Cada 40 días ponen el agua una vez. No hay dinero. Los piperos cobran 50 y 60 pesos por una pipa de agua. Nos estamos muriendo en vida los cubanos", dijo el activista y pidió al régimen que respete al pueblo.

Guelmes pidió la libertad de los presos políticos y también exigió la libertad de Cuba en su mensaje. En un segundo video mostró cómo es la vida de un poblador de Baire en medio de un apagón.

Enseñó la lámpara de queroseno que usan para alumbrarse en pleno siglo XXI, porque no hay lámparas recargables, ni de ningún otro tipo. "Esto se llama continuidad. Esto se llama miseria" comentó el cubano.

Este martes, en el balance anual del Ministerio de Energía y Minas, el régimen volvió a asegurar que estabilizará la generación eléctrica en Cuba durante el 2023, una promesa incumplida desde el 2020 cuando comenzó la actual crisis energética en el país.

El SEN sufrió otro golpe medular la semana pasada cuando colapsó la chimenea de la CTE Antonio Guiteras y dos trabajadores murieron. Esto se suma a la indignación que sienten muchos cubanos pues, mientras las termoeléctricas del país se desmoronan, el gobierno dirige sus inversiones a la creación de hoteles.